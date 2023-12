La ibicenca Paulina Pérez se despide del Mundial con España

La selección española femenina de balonmano se despidió del Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia, y depende de un ‘favor’ de Montenegro para acceder a los torneos preolímpicos, tras caer este domingo por un claro 29-21 ante los Países Bajos.

Un resultado que volvió a sacar a relucir los problemas ofensivos de un conjunto español al que le bastaba con sumar un empate ante las neerlandesas para acceder a los cuartos de final y asegurar su presencia en los preolímpicos.

Pero ni el triunfo de Brasil sobre la República Checa, que abarataba el billete de las ‘Guerreras’ para la siguiente ronda del torneo, impidió a España volver a incurrir en ataque en las mismas dificultades que ya le costaron la derrota ante la República Checa el pasado viernes.

En el momento en el que España, que se vio beneficiada en los minutos iniciales con dos exclusiones casi consecutivas de Yvette Broch, no pudo conectar con los pivotes salieron a relucir todas las carencias ofensivas de las de Ambros Martín.

Carente de lanzamiento exterior, pese al regreso al equipo de la lateral Mireya González, y sin capacidad para dotar a la circulación de la velocidad necesaria para hacer llegar el balón con ventaja a las extremos y pivotes, el equipo español se fue cerrando todos los caminos al gol. En esta ocasión la ibicenca Paulina Pérez Buforn disfrutó de menos minutos y anotó dos tantos, uno de ellos de penalti, lejos de las seis dianas que firmó en el partido anterior. La lateral formada en el Puchi se despide de su primer Mundial habiendo gozado de un importante protagonismo bajo loas órdenes de Ambros Martín.

Las ‘Guerreras’ pasaron de un esperanzador 2-4 que figuraba en el marcador a los seis minutos de juego, al 6-4 que reflejaba seis minutos más tarde, tras un parcial de 4-0 encajado por las jugadoras españolas.

El mejor reflejo de los problemas ofensivos de un conjunto español que cuando logró encontrar una grieta en la defensa neerlandesa se topó una y otra vez con la guardameta Yara Ten Holte, que cerró la primera mitad con más de un 50 por ciento de paradas tras firmar seis intervenciones.

El doble de las que contabilizó la portera española Merche Castellanos, que poco pudo hacer ante los contraataques del equipo neerlandés, que castigó con sus rápidas transiciones cada indecisión ofensiva del conjunto español.

Errores que llevaron a España a situarse a cuatro minutos para la conclusión de la primera mitad con una desventaja de cinco tantos (12-7) que convertía prácticamente en una quimera la posibilidad de acceder a los cuartos de final.

Ese oscuro panorama no logró resolverlo ni la siempre combativa Paula Arcos, la única que pareció capaz de inquietar mínimamente tanto en ataque como en defensa al conjunto neerlandés.

El guion no cambió, por desgracia para el equipo español, tras el paso por los vestuarios, ya que las ‘Guerreras’ no sólo no corrigieron ninguno de los errores en los que incurrieron en la primera mitad, sino que los incrementaron en el arranque del segundo tiempo.

Estéril en ataque, como reflejaron los tan sólo tres goles (22-12) anotados por las de Ambros Martín en los primeros quince minutos del segundo período, el conjunto español se desplomó por completo en defensa.

Una circunstancia que no desaprovecharon los Países Bajos para hacer llegar una y otra vez con ventaja el balón a la extremo izquierdo Zoe Sprengers, que con sus seis goles, cinco de ellos en la segundad mitad, acabó con cualquier esperanza de remontada del conjunto español.