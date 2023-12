Fernández Romo: «Es la primera vez que nos quedamos sin marcar»

Para Guillermo Fernández Romo no es ningún drama dejar al Castellón como primer clasificado. Lo importante para el entrenador madrileño es que la UD Ibiza se mantenga firme en su camino y, llegado el momento, asalte el liderato cuando realmente merezca la pena; es decir, a final de temporada.

«Yo no pienso en lo que hacen los demás, pienso en lo que hace mi equipo y hoy hemos perdido la oportunidad de poder haber sacado tres puntos», no de ponerse líder, indicó sin utilizar el término el míster celeste, antes de reconocer que tanto la UD Ibiza como el Algeciras «valoraron no perder» tras un partido muy parejo.

«Sería una incoherencia por mi parte que no valorara al rival que teníamos enfrente, en un muy buen momento de forma y más jugando como local. Hemos hecho la mayoría de cosas que teníamos que hacer pero quizás nos ha faltado algo de finura. Hemos generado las suficientes ocasiones para habernos adelantado y en otras circunstancias con menos volumen hemos ganado», añadió.

Fernández Romo declaró en sala de prensa que «es muy difícil competir todas las semanas teniendo que ganar» y advirtió de que el rival «muchas veces no te deja hacer lo que tú quieres». «Yo no juego a que no me metan gol y que en alguna ocasión nuestros jugadores puedan manifestar su calidad, así no gana ningún equipo, hay que tener procesos de juego, tener el balón, usar la pelota para dañar», precisó.

Sobre el encuentro, dijo que fue «disputado, difícil y exigente», donde cada equipo buscó «lo mejor» dentro de sus circunstancias. «Nosotros veníamos con la idea de respetar mucho a este equipo porque sabemos el nivel que tiene, no se me olvida el puesto que tiene en la clasificación, en zona de ‘play-off’», aclaró. «Y nosotros teníamos que mejorar cosas de la semana pasada, creo que lo hemos hecho. Hemos tenido control y circulación de balón. Quizás nos ha faltado haberla hecho con un poco más de velocidad y haber llegado por fuera, con más finura, y nos ha faltado la eficacia que hemos tenido en otros partidos y esa pequeña fortuna que te hace meter el gol y ponerte por delante», argumentó Romo antes de recordar que la de ayer fue «la primera vez en todo el año» donde se quedaron sin marcar. «Eso significa lo difícil que es este equipo. Queda un camino muy largo», concluyó.