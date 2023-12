Adel Mechaal gana por segundo año consecutivo la Cursa Patrimoni de Ibiza y marca un nuevo récord de la prueba

Adel Mechaal lo ha vuelto a hacer. El plusmarquista español voló este sábado una vez más en la isla y se impuso con brillantez por segundo año consecutivo en la Cursa Patrimoni Eivissa 2023, pulverizando de nuevo el récord de la prueba de los 10 kilómetros con un tiempo impresionante, al rebajar en 10 segundos su anterior registro y fijando el mejor crono de la carrera en una histórica marca de 28:43 minutos, aunque en esta edición el trazado ha cambiado sensiblemente con respecto a las ediciones anteriores.

El segundo atleta más rápido de nuestro país en el 10K en ruta volvía en este 2023 a la Cursa Patrimoni de Ibiza para defender su título de vigente campeón y para poner a prueba el nuevo recorrido que este año planteaba la carrera, mucho más llano en su trazado y más propicio para que los atletas más veloces le sacaran el máximo partido a sus facultades. Y Adel Mechaal no falló. Desde el inicio de la prueba tomó la delantera y se hizo con la cabeza de la carrera, imprimiéndole un ritmo vertiginoso a cada una de sus zancadas para refrendar su condición de favorito y dejar un nuevo y espectacular récord tras su paso por la línea de meta.

La segunda posición de la carrera se la adjudicó Yago Rojo (29:06 minutos), mientras que Tariku Novales (29:29 minutos) fue el tercer clasificado en la categoría masculina.

En la competición femenina, se vivió también una emocionante y disputada lucha por las primeras posiciones. Y Lidia Campo, que venía con muchas ganas de darlo todo este año en Eivissa, se alzó con la victoria por primera vez en la cita ibicenca con un tiempo de 33:52 minutos, sacándose así con este éxito la espinita que se le quedó clavada en la isla el año pasado después de haber sido segunda en la Cursa Patrimoni Eivissa 2022.

Tras ella entró Laura Luengo (34:32 minutos), que se hizo con la segunda plaza, mientras que la formenterense Andrea Romero, campeona de España Sub-23, se clasificó en el tercer lugar con un registro de 34:38 minutos.

La Cursa Patrimoni Eivissa 2023, organizada por el CA Pitiús y el Ayuntamiento de Ibiza, ha cerrado este año la competición con un total de 224 'finishers'. Previamente se disputaron también varias carreras con protagonismo para las diferentes categorías inferiores de Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16.

Adel Mechaal: «Me voy con muy buen sabor de boca»

Adel Mechaal, ganador e indudable dominador de la Cursa Patrimoni Eivissa, se mostró feliz por revalidar su título de campeón y por su nuevo récord en la cita ibicenca: «Estoy muy feliz de volver a estar en Eivissa y de rebajar en 10 segundos el registro de esta prueba. Me siento muy contento de haber ganado porque estoy muy centrado en los Juegos Olímpicos y voy de menos a más. Me voy con muy buen sabor de boca», indicó.

Lidia Campo: «Es un placer correr esta cita en Eivissa»

Lidia Campo, campeona en la cita femenina de la Cursa Patrimoni Eivissa 2023, valoró su primer éxito y reconoció sentirse muy satisfecha con su carrera.

«Me he encontrado bien y la verdad es que es un placer correr en esta cita en Eivissa. La conocí el año pasado y ya la marco en rojo en el calendario para venir y seguir participando en años venideros. Me encanta este circuito y la prueba se me ha hecho muy amena», afirmó.