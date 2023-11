Hoy tenemos una difícil jornada en Segunda RFEF para Peña Deportiva, Formentera y Penya Independent, especialmente para los naranjas, único de los clubes isleños que juega fuera, visitando el Municipal de Vic ante el Badalona Futur, flamante campeón de la Copa Federación, asentado en la zona alta de la tabla y candidato a pelear hasta el final por la liga. La Peña Deportiva recibe la visita del Cerdanyola, mientras que el Formentera, que abre la jornada de hoy, recibe al Torrent en el Municipal de Sant Francesc.

El Formentera abre esta jornada dominical en el Grupo 3 de Segunda RFEF. El duelo es ante un Torrent que “ha empezado muy bien la temporada pero ahora no se encuentran en buena dinámica y tenemos que aprovecharlo” según ha analizado Maikel Romero, en la previa del encuentro. Los de la pitiusa menor están “deseando regalar otra victoria a nuestra afición” y así pasar página del mal resultado la jornada anterior ante el Mestalla. Los de Maikel Romero se encuentran en la plaza de ‘play out’ con 12 puntos, mientras que el Torrent, con 18, sigue en zona de ‘play off’ de ascenso a pesar de llevar 4 jornadas sin conocer la victoria.

Con una racha totalmente opuesta de mes y medio sin perder, llega a Santa Eulària el Cerdanyola, rival de la Peña Deportiva hoy a las 12 horas en el Municipal de la Villa del Río. “Es un equipo que viene al alza, con una dinámica positiva importante y muy goleador como visitante, lo que supone que tengamos que estar muy atentos y muy concentrados para desactivar tanto las transiciones como los contraataques tan peligrosos del rival” ha analizado en la previa Alberto Gallego, resaltando que “nosotros seguimos creciendo y queremos seguir dominando cada vez más los encuentros. Los jugadores lo están haciendo muy bien y espero que consigamos los tres puntos y no perdamos la buena dinámica”. La Peña Deportiva sigue a las puertas del ‘play off’ de ascenso con 17 puntos, mientras que el Cerdanyola se encuentra con 16 puntos en la clasificación.

El único de los pitiusos que compite fuera, la Penya Independent, juega también hoy a las 12 horas en el Municipal de Vic ante el Badalona Futur. Los de Ormaechea disputan un duelo ante un rival “muy complicado, de los tres mejores de la categoría, pero nosotros intentaremos competir y sacar algo en un campo donde el rival sólo ha encajado un gol y donde no conoce la derrota” según ha analizado el entrenador naranja en la previa del choque, recordando que “vamos de nuevo con muchas bajas y con la incorporación de dos juveniles que entran en convocatoria para este partido”. El Badalona, que no se ha apeado de los puestos de arriba desde el inicio de la competición, se sitúa cuarto con 24 puntos, mientras que los de Sant Miquel no han salido aún de la zona de descenso a pesar de la victoria la semana pasada en el derbi, y son los penúltimos con 10 puntos.