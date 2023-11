El ibicenco Enrique Morcillo (Santa Eulalia, 33 años), uno de los "riders" de referencia del panorama nacional de la BTT, tuvo el honor de enfundarse el primer maillot rojo de líder de la Titan Desert de Arabia Saudí tras imponerse en duelo directo con el ilustre exprofesional de la ruta Haimar Zubeldia.

Primer asalto para los "bikers" ante los "ruteros", pero tanto Morcillo como Zubeldia sacaron el máximo partido a su colaboración en una fuga que les permitió llegar a la meta del campamento de Tabuk destacados con 10 minutos de ventaja sobre el tercer clasificado, otro exprofesional del World Tour, Luis León Sánchez, perjudicado por una caída en el momento clave de los ataques.

Morcillo y Zubeldia juntaron fuerzas, interesados en eliminar rivales y sacar el mayor tiempo posible en meta. Y lo lograron. Al esprint se adelantó el ibicenco, quien alzó los brazos ante el vasco con un tiempo de 2h.50.21, a una media de 27,47 km/hora. Alejados, "Luisle" y Julen Zubero perdieron 10 minutos, y 11 otro de los favoritos, Lluis Mas.

Era la segunda victoria de Morcillo en un Titan. El ciclista balear participa en su tercera experiencia en el desierto. En Marruecos compitió en 2015 y 2016, y en la primera de ellas se llevó el triunfo en la cuarta etapa.

LA ÚNICA SUBIDA MARCÓ LA DIFERENCIA

El primer capítulo de la Titan Desert Arabia Saudí fue corta, apenas 76 km, pero no exenta de dificultad, con casi 500 metros de desnivel acumulado por un recorrido sobre todo montañoso, con pasos complicados entre pasillos de roca y zonas de fuera-pista arenosas hasta la población de Bajdah.

Pasado el ecuador de la carrera los movimiento comenzaron a cargo de Morcillo y Luisle en una zona dne arena que exigía fuerza. El balear se vino arriba hasta llegar al comienzo de la única subida importante de la etapa. El murciano sufrió una caída, y Zubeldía se soldó a la rueda del ganador de la etapa y primer líder.

La sociedad funcionó a la perfección. Era una oportunidad única y entre Morcillo y Zubeldia se firmó el pacto de colaboración hasta meta, en cuya recta final cada uno jugaría sus opciones por velocidad parea estrenar el maillot rojo.

"Hay que aprovechar las oportunidades, en el km 40, en la subida, me vi bien y bien situado delante. Tiramos Haimar y yo. Sin él no me hubiera ido porque hacer el segundo sector de la etapa en solitario hubiese sido muy complicado. Hemos sacado una buena diferencia, 10 minutos, pero la Titan no será cosa de dos. De momento, es mejor estar delante", dijo Enrique Morcillo en meta.

Desde su experiencia, Haimar Zubeldía (Usúrbil, 46 años), valoró la diferencia obtenida, ya que "ir delante da tranquilidad, y en una Titan hay que ir día a día. No obstante, con minutos puedes jugar, vas más tranquilo, puedes asumir menos riesgo. Morcillo está muy fuerte".

KORTEKAAS TAMBIÉN SE IMPONE AL ESPRINT A RÓDENAS

En categoría femenina no faltó a la cita el esperado duelo entre la neerlandesa Tessa Kortekaas, ganadora en Marruecos y Almería, y la española Ariadna Ródenas, que defiende título en Arabia.

Kortekaas, de 35 años, sufrió una caída que le hizo llegar ensangrentada a meta, afectada en su costado izquierdo, pero nada que le impidiera sacar su poderío al esprint para batir a Ródenas. Ambas invirtieron un tiempo de 3h.18.10, a una media compartida de 23.62 km/hora.

"Traté de escaparme para sacar tiempo, pero fue difícil, y además sufrí una caída tonta. Ha sido un día duro, pero mañana más y mejor", dijo la ganadora.

Este miércoles la segunda etapa también se disputará en sentido circular con un recorrido de 121 km con salida y llegada en el campamento de Tabuk y casi 1.000 metros de desnivel. Terreno pedregoso, revirado y duro, que verá un primer tramo más rodador y una segunda parte más compleja, con tramos revirados.