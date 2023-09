¿Tiene la UD Ibiza con Cedric mejor plantilla que en Segunda División?

El anuncio oficial del fichaje del delantero nigeriano Cedric Omoigui puso este martes el broche de oro a la plantilla de Guillermo Fernández Romo para el ejercicio recién comenzado en Primera RFEF, a falta de conocer qué futbolista saldrá del equipo para no exceder las 24 fichas federativas.

El cambio de rumbo en la política de fichajes llevado a cabo este verano por el club que preside Amadeo Salvo, con Juan Giménez y el propio Romo al frente, ha dado como resultado un plantel muy compensado y competitivo, con futbolistas contrastados y de enorme nivel para la categoría que hace a muchos cuestionarse si el actual equipo no tiene un mayor potencial que al menos el del pasado ejercicio en Segunda División.

A diferencia del curso 22-23, cuando el anterior director deportivo, Miguel Ángel Gómez, dio auténticos palos de ciego con la mayoría de las incorporaciones, muchas de ellas sin ninguna experiencia en la Segunda División española, para esta temporada se han dejado a un lado los experimentos y Fernández Romo ha pedido jugadores de su entera confianza, que o bien ya ha dirigido en anteriores etapas o cuya pista han seguido de cerca él o el propio Juan Giménez.

El exsecretario técnico del Dépor reconoció durante la presentación oficial del equipo que la UD Ibiza ha sido un club «mandón» en el mercado de fichajes y que han contado con todas las facilidades por parte de la propiedad para armar una plantilla a su gusto.

El valor de mercado de la UD Ibiza 2023-24 asciende a 7,85 millones de euros, a una media de 314.000 euros por cada uno de los 25 futbolistas que ahora mismo están en nómina. Se trata de la segunda mayor cotización del grupo 2 de Primera RFEF solo por detrás del Málaga CF, con un valor de 10,4 millones de euros según el portal especializado Transfermarket.

A falta de tan solo 24 horas para el cierre del mercado, la UD Ibiza ha sido capaz de unir a su causa a futbolistas de reconocido prestigio y con un amplio bagaje en el fútbol profesional, tales como Patrick Sequeira, Unai Medina, Alberto Escassi, Javi Jiménez, Fausto Tienza, Roberto Olabe, Eugeni Valderrama, Rubén Díez, Patrick Soko, Álex Gallar o Cedric Omoigui.

La UD Ibiza que debutó en Segunda hace dos campañas y que mantuvo la categoría sin apuros presentaba un valor de mercado de 11,7 millones de euros, siendo Mateusz Bogusz, Christian Herrera, Sergio Castel, David Goldar, Miguel Ángel Guerrero, Gonzalo Escobar, Álvaro Jiménez, Miguel Cifuentes y Manu Molina los futbolistas más cotizados de una plantilla elaborada por Fernando Soriano, que comenzó dirigiendo Juan Carlos Carcedo y que acabó con Paco Jémez en el banquillo.

Con la llegada de MAG para la segunda campaña en el fútbol profesional se llegaron hasta las 27 fichas del primer equipo, un volumen de futbolistas que no fue sencillo de gestionar para ninguno de los tres entrenadores que dirigieron al equipo. Solo Herrera mantuvo el tipo de la base de futbolistas del primer ejercicio. Castel, Goldar y compañía naufragaron. Bogusz no fue el mismo tras la lesión y acabó abandonando el barco para irse a la MSL; y de los nuevos tan solo brillaron en mayor o menor medida Daniel Fuzato, Iván Morante y Suleiman Camara. Los más de 16 millones de euros en que estaba valorada la amplísima plantilla celeste no sirvieron para mucho, pues el equipo acabó descendido a falta de cuatro jornadas para el final.

Ahora, la afición y el entorno de la UD Ibiza coinciden en que al menos a priori la nueva plantilla de Fernández Romo ofrece argumentos y garantías suficientes para obtener un rendimiento inmediato y pelear por el gran objetivo del ascenso.