El marchador ibicenco Marc Tur se tuvo que conformar este sábado con una "discreta" quinta plaza en la prueba de los 10 km marcha del Campeonato de España 2023, que se celebra estos días en Torrent (Valencia). El atleta isleño, que piensa participar a finales de agosto en la prueba de los 35 km marcha en el Mundial de Hungría 2023, que se celebrará en Budapest entre el 19 y 27 de agosto, terminó su actuación en tierras valencianas con un tiempo de 41:57.70, un registro que le dejó "con un sabor agridulce y con cierta "preocupación" debido "a las molestias" que sufrió "en el isquiotibial" en el tramo final de la carrera, lo que le impidió poder rendir al máximo nivel para tratar de entrar en la pelea por las medallas.

"La verdad es que tenía muchas ganas de venir aquí a competir al Campeonato de España porque hace dos semanas hice muy buena marca en los 5 km y quería probarme también en los 10 km", indicó Marc Tur, al tiempo que explicó: "He salido bien, en el grupo perseguidor y a bastante buen ritmo. Hacía mucho calor y mucha humedad. Me he encontrado bien, a excepción de los últimos dos o tres kilómetros, en los que he tenido molestias en el isquiotibial. Llevo ya arrastrándolas desde el Campeonato de Europa. Y me han dado muy fuerte. De hecho, he estado a punto de abandonar. Pero, al final, me he quedado a tan poco, que me he puesto a un ritmo muy lento para que me pudiera permitir marchar y poder acabar la prueba. Y he acabado en ese quinto puesto, una marca muy discreta, pero todo se debe a esa molestia. Estoy un poco preocupado y espero que no sea nada grave. El lunes, en cuanto vuelvan los médicos de la Federación Española, me verán y me tratarán, y confío en que no haya nada grave".

Así pues, lastrado por esas molestias físicas, Marc Tur comentó que se va de la competición nacional "con un sabor agridulce", no sin añadir que cree que "estaba un poco lejos de las opciones de medalla", aunque "no del cuarto puesto".

"Es solo un puesto, pero no he acabado como a mí me hubiera gustado", recalcó el atleta de la Peña Deportiva, que confirmó que "al Mundial de Budapest sí que voy a ir, a los 35 kilómetros". "Competiré el 24 de agosto, que es la próxima competición que tengo y que, obviamente, es la más importante de todo el año", declaró el deportista ibicenco.

Álvaro Martín suma su sexto título campeón de España de los 10 km marcha

El extremeño Álvaro Martín, doble campeón de Europa de los 20 kilómetros marcha, evidenció el gran momento de forma en el que llegará a los Mundiales de Budapest, tras conquistar este viernes en la localidad valenciana de Torrent su sexto título de campeón de España de los 10.000 metros marcha.

El marchador, que firmó un tiempo de 39:39.32 minutos, aventajó en veinticinco segundos al granadino Alberto Amezcua, segundo con 40:04.75, y en más de un minuto al joven Paul McGrath, vigente campeón de Europa sub-23, tercero con 40:41.74 minutos.

Diferencias que respondieron al frenético ritmo que Álvaro Martín, campeón en los años 2017/2018/2019/2020 y 2021, imprimió desde el principio a una prueba en la que sólo Diego García, bronce en los pasados Campeonatos de Europa de Múnich, y McGrath se atrevieron a seguir la estela del pacense.

Pero el endiablado paso de Martín, que completó los primeros cinco kilómetros con un tiempo de 19:25 minutos, acabó con la resistencia de García y McGrath, que mediada la prueba ya solo podían aspirar a la medalla de plata.

Y es que nada, ni nadie pudo impedir el triunfo de Álvaro Martín (CAPEX), pese a que el extremeño acusó en los kilómetros finales el fuerte calor y la humedad que marcaron la prueba.

"Las condiciones han sido terribles. Hacía mucho calor, había mucha humedad y eso ha condicionado la carrera", señaló Martín en declaraciones a RTVE a la conclusión de la prueba.

El mejor ensayo posible para los Mundiales de Budapest que arrancarán el próximo 19 de agosto y en los que Álvaro Martín, cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio, intentará mejorar la séptima plaza que logró el pasado año en Eugene.

"Esto era un test para el Mundial y ahora a seguir con la preparación para Budapest, que es el objetivo importante", añadió Martín, que competirá en los 20 y en los 35 kilómetros en la capital húngara.

Una cita mundialista en la que también estará Alberto Amezcua, que se colgó la medalla de plata con una táctica de carrera radicalmente opuesta a la de Álvaro Martín.

Si el Álvaro Martín voló desde los metros iniciales, el marchador granadino, atleta del Juventud Guadix, apostó por una puesta en escena mas tranquila, refugiándose en un principio en un segundo grupo junto con los también mundialistas Miguel Ángel López y Marc Tur.

Una estrategia que no pudo resultar más acertada ya que Alberto Amezcua fue poco a poco recortando su desventaja hasta alzarse con un tiempo de 40:04.75 minutos con la medalla de plata por delante de joven Paul McGrath (Cornellá At.), bronce con un crono de 40:41.74.

Por su parte, el madrileño Diego García (Playas de Castellón) acusó su esfuerzo inicial y tuvo que conformarse finalmente con la cuarta plaza con un registro de 41:09.70 minutos, tras flaquear en los kilómetros finales.