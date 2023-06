El pasado sábado comenzó la temporada de nocturnas en el hipódromo de Sant Rafel con un programa de cuatro carreras bajo la distancia de 2.500 metros que dejó diversos nombres propios.

En la primera de la jornada Estrella MS y Jordi Ginard brillaron en una carrera muy táctica en la que hubo diversos cambios en cabeza de carrera mientras que Estrella MS rodaba a final del pelotón dejando hacer y no gastando un gramo de fuerza ni para relevarse. De este modo, Golden Black BP era relevado por Gas Hedian que mantenía una dura pugna con Karateka Plus para hacerse con la cabeza. Todo se resolvió en la recta de meta con una espectacular llegada en la que cinco caballos luchaban por la victoria. Sin embargo, la gestión que había hecho Ginard a lo largo del recorrido permitió a Estrella MS brillar con luz propia con un potente ataque por el tercer carril. La segunda plaza era para una combativa Karateka Plus que mostraba su calidad. Cerraba el podio Gas Hedian que lo dio todo hasta el último aliento.

Indian Martin marcaba el ritmo de la segunda de la jornada. La yegua llegada de Mallorca bajo la dirección de Álex Sala, está mostrando una calidad interesante desde su debut. En esta ocasión tocaba adaptarse a la larga distancia de la jornada lo cual le acabó pasando factura en el tramo final. A su par rodaba Hammer Photo, mientras que Hivernada de Llevant, Eden du Heurt y Juliet CB iban tras sus estelas. Eden du Heurt lo intentaba de lejos al notar los primeros signos de fatiga de Indian Martin. Sin embargo, fue Hammer Photo quien aprovechó para atacar y conseguir la victoria. La segunda plaza fue para Hivernada de Llevant con un potente remate demostrando pulmón y superando por la mínima a Indian Martin, tercera finalmente.

En la tercera hubo monólogo total y absoluto de Joy du Varlet. Lajoven yegua francesa dominó completamente la carrera desde la salida, marcando el ritmo que José Luís Torres le indicaba para mantener a raya a un pelotón en el que Gas de Font y Dalton eran los que se aproximaban más a la cabeza de carrera, pero rodando incómodos. Se llegaba al tramo final en el que Joy du Varlet seguía poniendo tierra de por medio para anotarse una victoria más en su haber. Abakou, en progresión desde final del pelotón, conseguía ser segundo en meta por delante de Gas de Font.

Cerraba el programa la carrera estelar en la que Ferreter se mostraba el más rápido de los tres que salían en el primer elástico. Sin embargo, pasados setecientos metros de carrera, era relevado por Empreinte. La menuda alazana dirigida por José Luís Torres pasaba a marcar el ritmo de carrera mientras que por detrás Eodice Piemont recortaba metros para ir llegando a la cabeza de carrera. Errol Flyn, cuyo retorno fue una de las grandes noticias de la jornada, vio como el distanciamiento de Frenc Vasani le dejaba el camino libre para llegar a la estela de Eodice Piemont. Se llegaba así con el pelotón compacto a la fase decisiva de la carrera en la que se aceleró el ritmo de sobremanera, haciendo un último parcial de 16 en los últimos quinientos metros. Eodice Piemont trataba de superar a Empreinte, pero esta resistía en la cuerda. A su exterior se abría Errol Flyn HM, tras tres meses de inactividad, para disputar la victoria. Sin embargo, el empuje de Daniel Guasch con Eodice Piemont le valió para superar por la mínima a Empreinte en un bonito duelo que protagonizaron ambas yeguas. Errol Flyn HM acababa tercero haciendo gala de un enorme pundonor y demostrando que el crack nacional está de vuelta.

La próxima jornada será el sábado 10 de junio a partir de las 20:30 en una jornada en la que destaca la prueba clasificatoria del Cheval Français con mil euros en premios.