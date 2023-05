El CD Ibiza dice adiós a la categoría con otra derrota

El CD Ibiza se despidió este domingo de la Segunda RFEF de forma triste y encajando frente al Hércules de Alicante una última derrota en Can Misses-3 por la mínima (0-1), con un gol en propia puerta de Dennis Nieblas al filo del descanso.

El partido de este domingo en el feudo ibicenco fue el perfecto resumen de lo que ha sido esta temporada para el CD Ibiza. Fue un encuentro en el que el cuadro isleño jugó bien y fue mejor por momentos a su rival alicantino, al que controló y llegó a dominar en la primera mitad, aunque se mostró incapaz de perforar la meta contraria, a pesar de gozar de varias oportunidades claras para haberse puesto por delante en el marcador antes del descanso.

La más clara la tuvo Jaume Villar, en el minuto 22, al saque de un córner, que cabeceó con mucha intención, pero su remate se le fue rozando el poste.

Imanol Barace, en el 36, también tuvo su opción de marcar con un golpeo franco en el interior del área, pero su lanzamiento fue desviado a córner en última instancia por el portero visitante Iván Martínez.

Cuatro minutos después fue Juan Antonio Sánchez el que cazó un balón en el área rival y buscó el tanto, pero a su chut respondió el meta herculino con un gran parada. Y en el 44, Marc Mas dispuso de una nueva y buena ocasión para haber adelantado a su equipo, aunque su disparo se acabó marchando a córner.

Varapalo al filo del descanso

Y en esas estaba el choque cuando el Hércules, en una jugada sin aparente peligro acabó en gol. Fue con un centro desde la izquierda de Míchel, que Artiles tocó dentro del área y que el jugador local Dennis Nieblas, en su intento de despeje, acabó desviando para acabar marcando en propia puerta el único tanto del partido (0-1).

En la segunda parte el CD Ibiza buscó el empate y mereció un mayor premio a su esfuerzo, pues gozó de más ocasiones que no fueron aprovechadas e incluso sufrió un claro penalti Juan Antonio Sánchez, en el minuto 50, del que el colegiado se desentendió, a pesar de las airadas protestas del delantero y el lógico enfado de los rojiblancos.

Contreras: «Me encantaría afrontar la oportunidad de llevar al equipo»

Marcos Contreras, técnico del CD Ibiza, se mostró apenado por el descenso, aunque contento con la entrega de sus jugadores, a pesar de la derrota frente al Hércules.

«El partido es un reflejo de lo que ha sido la temporada. Hemos tenido cuatro ocasiones de gol claras. Y un penalti a Juan Antonio que es clamoroso, pero ya es anecdótico, tal y como ha ido la temporada», comentó Contreras, antes de asegurar: «El otro día en Alzira estaba muy enfadado y hoy estoy orgulloso y contento, aunque no hayamos ganado, por cómo se han desempeñado los jugadores. El club tendrá ahora que reunirse para ver qué quiere y qué cabida tengo yo en ese futuro. Siento que mi trabajo está inacabado y me encantaría afrontar la oportunidad de llevar al equipo, si es que me la dan».