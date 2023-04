A las 10 horas, el monumento a los corsarios de la zona portuaria de Ibiza ha sido testigo del pistoletazo de salida de una nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB con mil inscritos. Los corredores, venidos de diferentes rincones de la península y de distintos países del continente, han disputado una primera etapa marcada por esos tramos icónicos del mountain bike ibicenco. Hoy la victoria se la han llevado el ibicenco Enrique Morcillo y su compañero José Pedro Da Silva (2:30:21), y la pareja de féminas formada por Pilar Fernández y Ariadna Ródenas (3:09:43), según han informado en un comunicado desde la organización de la prueba deportiva.

El reto de la jornada era completar los 64 kilómetros de recorrido y 1.500 metros de desnivel en un contexto marcado por unas buenas condiciones meteorológicas y por la ausencia de lluvia de los días previos, lo que ha dejado el terreno excesivamente seco y suelto, provocando algunas caídas sin importancia durante la jornada.

Inicio de etapa exigente

Un inicio de etapa muy exigente ha marcado el ritmo de los corredores desde el principio. Las subidas al Infierno y a Sa Capelleta, antesala al primer avituallamiento en Can Jordi ubicado a 20 kilómetros de la salida, han dejado ver a las tres primeras parejas que se han mantenido prácticamente a rueda unas de otras.

Liderado en todo momento los ganadores de la etapa, Enrique Morcillo y su compañero José Pedro Da Silva, seguidos de los italianos -ganadores de la pasada edición- Andrea Righettini y Stefano Dal Grande y otra de las parejas favoritas, Sergio Mantecón y Francesc Guerra.

Morcillo y Da Silva, los más rápidos del día, rompían la cabeza de carrera en Es Cubells, donde se iniciaba el tramo cronometrado Shimano (11,9 kilómetros de 'rompepiernas'), coronado por el alto de Puig d'en Serra, pico Scott, y que ha finalizado en Sa Talaia, uno de los puntos más técnicos del recorrido donde los líderes se descolgaron para entrar en meta con buena distancia respecto a los italianos, segundos en llegar.

"Sabíamos que iba a ser una etapa muy rápida, llegando a Es Cubells hemos abierto un pequeño hueco y así hemos aguantado hasta meta. No sabíamos cómo nos íbamos a encontrar después de la Cape Epic, pero José tenía unas piernas hoy que había que aprovechar", explicó el ibicenco nada más parar el arco de meta.

"Estamos muy felices con la segunda posición, nos hemos sentido muy fuertes; aunque yo me he caído en una curva porque el terreno estaba muy seco, la rueda ha resbalado y he caído, pero sin importancia", explicaron Dal Grande y Righettini nada más llegar a Sant Antoni.

Pilar Fernández y Ariadna Ródenas, ganadoras de la etapa, se han mostrado muy felices al entrar en meta:."Ha sido una carrera bastante dura, porque las subidas son muy intensas y las bajadas hay que ir con bastante cuidado. Hemos ido casi todo el rato con las segundas y a mitad de la etapa, nos hemos podido escapar. Mañana intentaremos aguantar la posición y luchar hasta el final", explicaron Fernández y Ródenas.

Cuidado del medio ambiente

Juan José Planells, máximo responsable de la cita, se ha mostrado muy ilusionado con la participación de esta edición y no ha querido dejar pasar la ocasión para incidir en la importancia de la recogida de los residuos y el cuidado del medio ambiente en la organización: "Estamos muy orgullosos del trabajo que hacen desde Herbusa, el cierre de carrera recoge todas las cintas de marcaje y residuos que se pueden generar durante la etapa, para nosotros es fundamental cuidar este aspecto con el que estamos especialmente comprometidos", aseguró Planells

Mañana tendrá lugar la etapa reina de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano, 79 kilómetros, con salida a las 9 horas en Santa Eulària y llegada en Sant Antoni, un trazado especial que recorre las calas de la zona norte de la isla.

RESULTADOS ETAPA 1 (Categoría Masculina)

1º Enrique Morcillo y José Pedro Da Silva (2:30:21)

2º Stefano Dal Grande y Andrea Righettini (2:32:40)

3º Pau Marza y Sergio Gutiérrez (2:35:14)

RESULTADOS ETAPA 1 (Categoría Femenina)

1º Pilar Fernández y Ariadna Ródenas (3:09:43)

2º Lucía González y Sofía Rodríguez (3:14:36)

3º Anna Jördens y Naima Madlen (3:22:21)