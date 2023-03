Apenas 48 horas de anunciar su fichaje, el CD Ibiza ha informado en sus canales de comunicación de que Kevin Martínez finalmente no entrenará al primer equipo, del grupo 3 de Segunda RFEF, tras la destitución esta misma semana de Manu Calleja. En un escueto comunicado y sin dar más explicaciones, el club rojillo ha anunciado la salida del joven preparador procedente del filial vinculado, la PE Sant Jordi de Tercera RFEF: "Finalmente, Kevin Martínez nos ha comunicado que por motivos personales no asumirá el cargo de responsable Técnico de nuestra primera plantilla". Si no encuentra otro entrenador de garantías, una de las opciones más factibles es que sea Sergio Tortosa, director deportivo de la entidad, quien se siente en el banquillo ante el Manresa este domingo en Can Misses 3. Cabe recordar que el CD Ibiza ocupa puestos de descenso y está a ocho puntos de la permanencia a falta de otras tantas jornadas.