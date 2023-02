Un CD Ibiza necesitado de puntos recibe en casa a un potente y duro Espanyol B

El CD Ibiza se enfrenta este domingo en casa al Espanyol B (12 horas), un rival muy difícil puesto que ocupa la cuarta plaza de la clasificación con un total de 36 puntos. En todo caso, los rojillos necesitan sumar puntos para salir de la zona de descenso, a la que volvieron el fin de semana pasado tras empatar 2-2 ante la AE Prat. Actualmente los de Manu Calleja ocupan la 14ª posición con 23 puntos.

En la rueda de prensa previa, de este viernes, el entrenador rojillo valoró que esta tal vez ha sido «la mejor semana de trabajo» de su equipo. «Hemos trabajado intensamente y hay un plus que es la alta competencia para entrar en convocatoria, en el once, y eso genera comportamientos muy buenos», añadió Calleja, quien sí admitió que el de hoy es un «rival complicado»: «Es un equipo que maneja diferentes sistemas y que sobre todo tiene jugadores de mucha calidad». Lo cierto es que el Cedé no ha perdido ningún encuentro en esta segunda vuelta, pero necesita victorias para ascender en la tabla de clasificación. El guardameta Marcos Contreras ya se ha recuperado de su lesión.

Al margen del encuentro del CD Ibiza en esta 22ª jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF, ayer tuvo lugar un nuevo episodio del conflicto sobre el uso de las instalaciones deportivas en Can Misses.

Polémico entrenamiento

Desde el CD Ibiza expresaron su malestar porque en la mañana de este sábado entrenaron en Can Misses 3 a la vez que se estaban celebrando pruebas de atletismo, situación por la que el club, al cabo de unas horas, trasladó un comunicado a los medios, al Ayuntamiento de Ibiza, al Patronato Municipal de Deportes y a la UD. En él, explica que solicitó al club celeste entrenar el jueves, una opción que le fue denegada. El Cedé propuso el viernes como alternativa, pero finalmente se le dio permiso para entrenar el sábado por la mañana. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguraron que el Patronato Municipal de Deportes, dependiente del Consistorio, no tenía constancia de este entreno: «Hemos podido comprobar que los servicios técnicos y operarios encargados de preparar las instlaciones del Patronato de Deportes no tenían constancia de este entreno del CD. Si hubiera sido así, lo hubiésemos coordinado, como siempre. Del control de atletismo sí teníamos constancia y estaba todo preparado», indicaron fuentes municipales en conversación con este diario.

«Se tiene que comunicar para que el Patronato pueda coordinador todo y no se ha hecho. Solo teníamos constancia del control de atletismo», reiteraron las mismas fuentes.

Desde el CD Ibiza señalaron que no tienen contacto con el Patronato: «Y esto es porque desde el Ayuntamiento nos dijeron desde el principio que cada semana que tuviésemos que pedir entrenar en el campo, lo hiciésemos directamente con la UD Ibiza. Es la UD quien nos dice qué día podemos entrenar, que nos dio la opción del sábado». Fuentes de la delegación ibicenca de la Federación de Atletismo de las Illes Balears confirmaron que fue ayer cuando fueron conocedores de que iban a tener que compartir las instalaciones de Can Misses 3: «El martes confirmamos con el Patronato que no habría ningún problema por el horario de la mañana del sábado». En todo caso, lo que no constaba en el Patronato era el entrenamiento del CD Ibiza.