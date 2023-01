Todo está listo y preparado para que este domingo el 10K Ibiza-Platja d'en Bossa brille de nuevo dentro del calendario internacional de pruebas de atletismo, donde en tan solo tres años se ha hecho un hueco como una de las carreras dentro del Top-3 nacional por la rapidez que permite alcanzar a los competidores en su circuito. Con la presencia de un destacado elenco de atletas del máximo nivel en su cartel, la cita que organiza el Club Atletismo Ibiza en colaboración con los Ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep y del Consell de Ibiza, se presenta en este año 2023 con todos los alicientes e ingredientes necesarios para volver a hacer disfrutar a los aficionados de todo un gran espectáculo deportivo, con una competición que arranca a las 09.00 horas con un trazado que recorrerá parte del parque natural de Ses Salines.

El 10K Ibiza-Platja d'en Bossa, cuya tercera edición fue presentada oficialmente este sábado en las instalaciones del hotel Los Molinos en un acto institucional que reunió a algunos de los renombrados deportistas que competirán en la carrera, contará con alrededor de medio millar de participantes y un elenco de atletas africanos que llegan a la isla dispuestos a batir los récords de la prueba: los 27 minutos y 50 segundos del español Adel Mechaal y los 31 minutos y 18 segundos de la sueca Sarah Lahti.

Desde la organización se ha puesto toda la carne en el asador para que la competición ibicenca siga adquiriendo reconocimiento entre las pruebas más rápidas de España. Y por esta razón, varios fondistas llegados desde Kenia y Etiopía estarán en la línea de salida junto al suizo Julien Wanders, vigente plusmarquista europeo de 10K y de medio maratón, y que a la postre, se postula como uno de los principales favoritos al triunfo final.

Dani Becerra, representante del Club Atletismo Ibiza y organizador de la prueba, señaló sobre las expectativas de la cita ibicenca para este domingo: "El año pasado la conseguimos colocar en el calendario nacional con un cartel impresionante de atletas campeones nacionales, pero este año hemos dado un paso más allá y la hemos colocado en el calendario internacional de la World Athletics. Hemos conseguido, tal y como ha dicho también la Federación Balear, plantear un cartel sin precedentes en Balears. La cuota de atletas que tenemos aquí, africanos, europeos e iberoamericanos es increíble. Tenemos una carrea de muchísimo nivel. Y para mí, como organizador, es ya todo un éxito más allá de la marca que se pueda hacer".

No obstante, Wanders tendrá que medirse con una legión de kenianos de reconocido prestigio, como es el caso de Benson Kiplangat, Boniface Kibiwott, Kiprono Sitonik, Cosmas Mwangi, Hillary Kipkoech, Geoffry Kipchumba, o los etíopes Haftamu Gebresilase y Muruts Wbet. Por su parte, la olímpica Sarah Lathi, vigente campeona del 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, tratará de revalidar su título ante la amenaza de las keniatas Winnie Kimutai y Caroline Nyaga, o la etíope Meselu Berhe, que vienen con la intención de correr por debajo de la plusmarca femenina.

Asimismo, cabe destacar la participación de varios campeones de países iberoamericanos que atesoran un gran palmarés, como el español Toni Abadía, la argentina María Luz Tesuri, el uruguayo Cristhian Zamora o la ecuatoriana Katherine Tisalema.

Toni Abadía, recordman español en la distancia, explicó sobre sus objetivos en la prueba ibicenca: "El año pasado descubrimos que el 10K Ibiza-Platja d'en Bossa era un circuito de Fórmula 1. Los cambios que se han hecho por las obras han conseguido que sea un circuito aún más rápido, y yo creo que la maquinaria atlética que hay aquí hace soñar con que se van a hacer grandes marcas. Desgraciadamente esta semana he tenido un proceso gripal y estaba con dudas de si venir, pero, evidentemente, con este cartel, para mí, al igual que para muchos atletas populares, es un lujo correr al lado de Julien Wanders y de un montón de atletas africanos, y había que estar aquí de cualquiera de la maneras porque no es fácil , por no decir que es casi imposible, encontrar en España una carrera con estos ingredientes. Y el niño que llevo dentro no podía dejar pasar esta oportunidad".

En el cartel de estrellas invitadas por la organización también figura el joven sueco Emil Millán de la Oliva, el irlandés Fearghal Curtin o la francesa Margaux Sieracki, entre otros.