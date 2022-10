Javier Baraja: «No me gusta que el equipo no tenga protagonismo y afán de competir»

Javier Baraja no pudo ocultar su enfado tras la derrota y criticó la «falta de personalidad y de ambición con el balón» de sus futbolistas. «Era un partido que sabíamos que podía llevar este guion, pero no que nosotros no tendríamos el protagonismo que solemos tener en casa», explicó el vallisoletano, quien lamentó que en la primera parte su equipo no lo tuvo «en ningún momento» y que no «creó nada» de fútbol a pesar de marcharse con ventaja al descanso. «Cuando sales a la segunda parte y en la primera acción te hacen gol, otro mazazo más para levantarte y no hemos conseguido encadenar tres pases seguidos», subrayó.

Baraja argumentó su mosqueo con la actitud del equipo con el balón: «Porque no me gusta que el equipo no tenga personalidad de jugar, no me gusta que no tengamos ese afán de competir. Hasta ahora habíamos tenido ese punto de competitividad con el rival y hoy, poniéndonos por delante, no hemos sabido guardar un resultado en un partido que teníamos que madurar y no hemos sido capaces de dar pases y te van metiendo atrás». El preparador celeste tampoco se escudó en las bajas y aseguró que tiene «más jugadores preparados y con el nivel suficiente para jugar». «Pero esto no va de nombres, va de equipo, va de saber competir y valorar los tres puntos que teníamos con ese gol a favor y, con la segunda parte que hemos hecho, es difícil mantenerlo». En el descanso, dijo Baraja, se habló de «ajustar sobre todo con balón y tratar de tenerlo más», y sobre el equipo titular aseguró que eligió «lo mejor que teníamos». «En casa hemos tenido fases muy buenas con balón, hoy no ha sido así pero te encuentras un gol en contra con el 1-1 y el equipo no ha sabido reaccionar. Te ves sometido de nuevo y sin posibilidad de ir arriba a darle la vuelta al marcador», reiteró Baraja, quien añadió que en las últimas jornadas está faltando «tener personalidad con el balón». «Hay que tener el balón y descansar con balón, si no es prácticamente imposible», concluyó un Baraja que no está «decepcionado», sino «jodido» porque no fueron «capaces de gestionar una ventaja importante, sobre todo en casa», donde el equipo estaba siendo «muy fiable». «Sigo confiando al máximo porque lo que tengo dentro es lo mejor, solo hay que ajustar alguna cosa para que el equipo se encuentre cómodo, nada más», puntualizó sobre la plantilla.