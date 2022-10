El Inter Ibiza solicita soluciones para los futbolistas menores extranjeros

El presidente del Inter Ibiza, Carlos Fourcade, ha realizado un llamamiento a las administraciones y a la Federación balear (FFIB), a las que apela instándoles a que se impulsen y se adopten urgentemente medidas que den una solución al problema que dice que existe «con los futbolistas menores extranjeros que residen en la isla» y que se encuentran en situación irregular en nuestro país.

El máximo dirigente de la entidad auriazul asegura que estos niños y chicos, muchos de ellos «en riesgo de exclusión social», viven actualmente en un limbo jurídico que les impide poder jugar al fútbol con normalidad, dado que no se les puede realizar la ficha ni tampoco federar para que compitan junto a sus compañeros de equipo. Una realidad que supone todo un despropósito, según Fourcade, que quiere que este problema se visualice tanto social como políticamente para encontrar alguna solución viable.

«El tema es que estos chicos no pueden jugar porque tienen que tener los papeles. Ni siquiera con el NIE (Número de Identidad de Extranjero) les vale porque ponen muchos problemas para que puedan jugar. Y nadie habla de esto, que es un problema grave», denuncia Carlos Fourcade, que también señala: «Nosotros el año pasado teníamos cinco jugadores extranjeros en esa situación y hubo muchas dificultades. Pero resulta que esta temporada tenemos 35 chavales, desde prebenjamín a juvenil, a los que no se les pueden hacer las fichas, no tienen seguro y no pueden jugar al fútbol. Y no es que no vayan a poder jugar de aquí a un mes, sino que van a tener que esperar al menos cuatro o cinco años viviendo aquí y esperando hasta que sus padres consigan regularizar su situación».

"Creo que este es un tema que se debe saber y del que hay que informar porque no puede ser que estos chicos menores no puedan jugar al fútbol con normalidad con el resto de chavales de su edad" Carlos Fourcade - Presidente del Inter Ibiza

En este sentido, el presidente del Inter Ibiza detalla que el año pasado metieron a jugar en un partido a un chico peruano, que lleva cuatro años en al club, y el árbitro les «denunció», además de que al entrenador «le castigaron con cinco jornadas de suspensión».

«Creo que este es un tema que se debe saber y del que hay que informar porque no puede ser que estos chicos menores no puedan jugar al fútbol con normalidad con el resto de chavales de su edad. No hablo solo por mi club, sino que hablo a nivel general», apunta Fourcade, que lamenta la pérdida de la función social de los clubes y que también destaca: «Este es un tema tanto social como de Federación. Si estos chicos no están jugando al fútbol ni pueden hacer deporte porque no tienen papeles, ¿a dónde van a ir y dónde van a estar si no?»

Así las cosas, y ante «la gravedad» de este problema, el rector de la entidad interista se pregunta al respecto: ¿Alguien ve normal que un chico de cuatro, de cinco, de seis o hasta los 18 años no pueda jugar al fútbol por un tema de papeles? Es un menor y ese no es su problema. Estos chicos vienen a entrenar y si no se les hace ficha para que puedan jugar con sus amigos se van a cansar y se van a ir. Y que quieren, ¿que se vayan a la playa a robar móviles, al parque a fumar porros o a hacer cualquier otra cosa por ahí?»