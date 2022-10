Darío Poveda, delantero de la UD Ibiza: «Es mejor no ponerse expectativas; si luego no cumples, todo es malo»

Darío Poveda (Alicante, 13-03-1997) llegó este verano a la UD Ibiza en calidad de cedido por el Getafe CF de Primera División con el objetivo de elevar el nivel del ataque celeste. El punta de 25 años se formó en la cantera del Villarreal y dio el salto al fútbol profesional de la mano del Atlético de Madrid, antes de pasar por Getafe y Huesca, por lo que su llegada a la isla despertó mucha expectación. El alicantino, que lleva un gol en nueve jornadas, quiere dejar huella en la UD Ibiza aunque las molestias físicas y la competitividad de la plantilla le estén privando de minutos y goles.

¿Cómo valora el inicio de temporada del equipo?

Sabíamos que iba a ser un inicio complicado y que se trataba de ir poco a poco. Somos muchos jugadores nuevos, un cuerpo técnico también nuevo y una temporada que parece que sea un mundo, pero no da para todo lo que se necesita trabajar. En base a los resultados hemos ido cogiendo confianza y ahora al equipo se le ve con una solidez, con confianza y con las ideas más claras.

El punto y Fuzato fueron las mejores noticias en Las Palmas. ¿Cree que la UD Ibiza tiene nivel para jugar mejor y conceder menos?

Sí, por supuesto, cada partido es un mundo y pueden pasar mil cosas. Para mí Las Palmas tiene un muy buen equipo, juega muy bien con el balón y te someten. Cuando estás tanto tiempo sin el balón al final el equipo sufre. Fue complicado pero aun con ese partido creo que competimos bien y sacamos un punto de un campo muy difícil. El equipo está mejor y por supuesto que con más confianza y resultados de cara todavía irá a mejor para afrontar lo que viene. En Segunda cada partido es muy difícil y se ve cada fin de semana. Tenemos mucha ilusión, el vestuario está muy unido y tenemos ganas de demostrarlo en cada partido.

En Gran Canaria jugó como enganche por detrás de Ekain, pero también ha actuado como delantero de referencia, ¿dónde se siente más cómodo?

Me da un poco igual, he jugado en todas las posiciones de ataque, pero igual jugando de 9 es como mejor me siento, pero me puedo adaptar a cualquier situación. Dentro de eso, dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.

¿Darío Poveda tiene mucho más que ofrecer? ¿Qué retos se marca a nivel personal?

A priori al venir cedido de Primera se crean expectativas, pero para mí las expectativas no son buenas porque si no lo cumples te quedas con mal sabor de boca. Tengo que trabajar todo lo que pueda porque he estado casi un mes sin jugar por un golpe en la espalda. No he terminado de estar bien hasta ahora, pero con minutos y entrenamientos todo se coge y cuando esté un poquito mejor podré explotar todo mi fútbol.

Baraja lo tiene difícil para elegir entre tanta competencia en ataque, ¿qué opina del papel del técnico?

Esa es cuestión suya, ahí no me meto mucho, pero sí puedo decir que el hecho de tenga competencia y que lo tenga difícil a la hora de elegir es muy bueno porque significa que todos están bien.

El equipo está yendo de menos a más a medida que suma efectivos. ¿Dónde está el techo de esta plantilla?

Creo que es algo que ni siquiera se habla en el vestuario. Lo único que queremos es competir, jugar lo mejor posible para nuestra afición y cada partido dar lo mejor de nosotros para conseguir los tres puntos. Todos los equipos quieren estar lo más arriba posible así que tenemos que ir partido a partido. No hay que marcarse dónde moverse porque puedes tener la expectativa de estar arriba y, si no lo estás, todo es malo.

¿En qué medida han notado la llegada de Nolito, Coke o Bougsz?

Con Nolito y Coke se nota mucho su aportación al vestuario. La experiencia en un grado y nos enseñan mucho. Es un lujo tenerlos como compañeros. Y con Bogusz igual, aunque es muy joven, tiene un talento y un futuro increíbles por delante. Ya se le ve seguro con la rodilla y eso es lo más importante. Yo también tuve que pasar por esa grave lesión y no es fácil.

¿Con qué sensaciones afrontan la doble cita de esta semana, con Eibar y Cartagena?

Con ilusión, como siempre, con ganas de plasmar el trabajo en la competición y más en una semana dura dura como esta, en la que nos enfrentamos a tres buenos equipos. Queremos sacar los máximos puntos posibles, para ello trabajamos cada día.