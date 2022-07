Dos fallos mecánicos obligan a Toni Vingut a la retirada

El piloto ibicenco Toni Vingut no tuvo este sábado la suerte de cara el le Rally Baja España de Aragón 2022 y tuvo que retirarse de la competición, tras sufrir un inoportuno fallo mecánico en su quad cuando aspiraba a intentar pelear por las plazas del podio, tras haber logrado clasificarse en el cuarto puesto en la etapa prólogo.

«Eran dos sectores selectivos y he salido muy bien por la mañana, pero he sufrido un fallo eléctrico que me ha dejado sin alimentación en la bomba de gasolina. Lo he podido arreglar y he logrado seguir, pero he perdido como una hora y media de tiempo. Me he quedado muy atrás y por la tarde se me ha salido una tuerca de la varilla de dirección, así que he decidido retirarme porque las cosas se me han complicado», indicó ayer el piloto de Sant Antoni. .

Al término de la jornada de ayer en quads, Alexandre Giroud fue el más rápido en la primera especial del día por delante de Dani Vilà.

La pugna entre Schareina y el salmantino Santolino se mantuvo en la segunda jornada cronometrada que constaba de un total de 180 kilómetros.

Si en la primera el valenciano había aventajado a su rival en 1:38 minutos, en el sector selectivo vespertino lo hizo en 2:30 aumentando la ventaja hasta los 4:10 minutos, un margen no decisivo pero que le puede permitir controlar a su rival sin necesidad de forzar al máximo en la última jornada del domingo.

En la segunda especial de la jornada fue tercero Rui Gonçalves, a 5:06 del vencedor, lo que le da muchas opciones de acabar en podio en la general dado que aventaja al cuarto clasificado, Sergi Sangrà, en 5:35.

Alexandre Giroud finalizó la jornada como líder con 4:49 de ventaja sobre Dani Vilà y 5:47 sobre el eslovaco Juraj Varga.