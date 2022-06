La Peña Deportiva ha informado este miércoles de la renovación del centrocampista murciano Lalo Hernández, que jugará una temporada más con la elástica del club de Santa Eulària.

Tras una temporada sensacional en la que Lalo se convirtió en una pieza imprescindible en los últimos onces de Manolo González, el murciano, que disputó la final del 'play-off' de ascenso a Primera RFEF como titular, jugará una campaña más en el césped del Municipal de la Villa del Río.

“Siento la necesidad de ayudar al club a seguir creciendo igual que lo han hecho jugadores que ya no estarán, como Marc de Val. Tengo ganas de coger ese relevo y, además, cada vez hay más jugadores interesados en jugar en este equipo y eso sucede porque se están haciendo las cosas bien desde todos los ámbitos. Me he sentido valorado y querido desde el primer día y es por eso que he decidido seguir creciendo en este club tanto en lo personal como en lo profesional”, ha explicado el jugador sobre su decisión de continuar vinculado al conjunto isleño.