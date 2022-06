Alex Climent: «La Formula Kite es adrenalina pura. Es una adicción y siempre buscas más»

Hablar de Alejandro Climent Hernández es hacerlo de uno de los grandes referentes dentro del mundo del kitesurf. El deportista valenciano, tres veces campeón de España de esta nueva modalidad olímpica de la Vela que se estrenará en los Juegos Olímpicos de París 2024, estará estos días en la isla de Ibiza para participar en la cuarta parada del el Circuito Cutty Sark ‘Spirit of Adventure’ FKSS 2022, competición de altos vuelos que se va a celebrar desde este viernes y hasta el próximo domingo en las aguas de Cala Martina, en Santa Eulària de Riu, con la presencia de algunos de los más destacados kitesurfistas del momento, tanto nacionales como internacionales.

Alejandro Climent, que llega a la cita de Ibiza como vigente campeón nacional y actual líder destacado de la clasificación en la categoría reina, ha querido compartir en exclusiva con los lectores de Diario de Ibiza sus inquietudes personales, sus sensaciones de cara a la prueba y las muchas emociones con las que llega para disfrutar a tope de la primera visita de su vida a la isla de Ibiza.

¿Qué se puede esperar de su participación en este evento del Circuito Cutty Sark ‘Spirit of Adventure’ FKSS 2022 que acoge por primera vez la isla de Ibiza?

Bueno, la verdad es que espero un gran fin de semana. Va a ser también mi primera vez en Ibiza y estoy con mucha ilusión. Vengo con muchas ganas de conocer la isla, de disfrutar, de pasarlo bien y de ganar esta prueba porque así me situaría de una manera más sólida en la primera posición del ranking nacional. Llego mentalizado para hacerlo bien y no cometer errores.

Por tres veces se ha coronado ya como campeón de España. Y parece que su cuarto entorchado nacional va por buen camino. ¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

El objetivo en este evento es ganar. Tanto en esta prueba como en la ‘Challenge’ interna que hay de velocidad máxima para poder consolidarme un año más en lo alto del podio. Y otro de mis grandes retos es acudir a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Estoy haciendo la campaña olímpica y ya me queda solo un año y medio. Estoy a tope porque, prácticamente, mi vida hoy en día está dedicada al cien por cien a esto. Es un sueño que tengo y que llevo persiguiendo desde hace muchos años, desde que era un niño.

¿Cuánto tiempo lleva Álex Climent dedicándose al kite?

En el kite llevo 16 años, que se dice pronto. Y en la Formula Kite llevo haciendo mundiales desde hace 12 años. Me inicié en este deporte porque buscaba navegar con condiciones más marginales y poder aprovechar cualquier tipo de viento. Así empecé, pero luego siempre he competido en todo, como en freestyle, aunque no me sentía tan cómodo como en la Formula Kite. Y enseguida vi que eso era lo que más me gustaba. Y desde que lo hicieron olímpico estoy metido a fondo para estar preparado

¿Cuáles son las condiciones óptimas que se deben dar para disfrutar en Ibiza de un gran espectáculo en esta competición de kitesurf?

Bueno, lo ideal es que haga viento desde seis nudos en adelante. Y parece que eso es lo que vamos a tener, entre seis y ocho nudos, más la suma del térmico, con la que se puede llegar, más o menos, hasta los diez nudos. Así que, con esas condiciones, creo que vamos a disfrutar y que nos vamos a divertir.

¿Qué es lo que hace diferente a la Formula Kite de otras modalidades de kitesurf?

Esta clase es olímpica y se rige por las reglas de la vela como una regata más. Funcionamos con una cometa de tipo parapente, en vez una hinchable como en el kitesurf normal. Y con una tabla hidrofoil que nos permite volar con nada de viento y coger velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Es un deporte que es adrenalina pura. Es una adicción y siempre buscas más. Ir con condiciones más extremas, con más olas y más rápido.