La UD Ibiza inicia con Gómez una nueva etapa para ser un club «de referencia»

El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, destacó ayer durante la presentación de Miguel Ángel Gómez como director deportivo que es el «perfil idóneo» para liderar el «nuevo proyecto» del club celeste, que según avanzó busca tener una estructura «de primer nivel», para lo que necesita «rodearse de los mejores».

Miguel Ángel Gómez (Sevilla, 1975), entrenador, psicólogo deportivo, ‘scouting’, analista y director deportivo, llega en sustitución de Fernando Soriano para lo que resta de temporada y dos más tras una intensa etapa de cuatro años en el Real Valladolid, con el que logró el ascenso a Primera y también el descenso el pasado ejercicio, cuando fue cesado de sus funciones.

Gómez explicó que a lo largo de las próximas semanas hablará «cara a cara» con el técnico del primer equipo, Paco Jémez, con cada uno de los futbolistas y con los diferentes departamentos del club para ponerse al día y empezar a tomar decisiones de cara a la próxima temporada, en la que el club quiere seguir dando «pasitos hacia adelante», subrayó.

«Cuando estás con Amadeo ya te transmite ese veneno y esa energía, por eso estoy aquí, por sus ganas de hacer mejor este lugar, las ganas de mejorar todo, de ayudar a todo el mundo», explicó el nuevo director deportivo de la UD Ibiza, que se rodeará de personas de confianza (que anunciará próximamente) para la nueva etapa que la entidad quiere iniciar, con el objetivo de convertirse «en un referente del fútbol profesional», tal y como puntualizó Amadeo Salvo.

En cuanto a sus objetivos, Gómez manifestó que no llega al club celeste «con una receta mágica», pero reiteró en sala de prensa que persigue «dar las herramientas necesarias» al club «para subir el nivel». «Amadeo me preguntó si venir aquí era un paso atrás. Yo vengo del barro, en el Sevilla entré de ‘barrendero’, me hace ilusión el proyecto y las ganas de crecer. El presidente es ambicioso y competitivo, él no quiere ser inferior a nadie, a partir de ahí intentaremos dar cada vez un pasito más, no pasos atrás», indicó Gómez, para quien las claves del éxito residen en «centrarse en el ahora y en el siguiente paso».

«Me gusta mucho gestionar y los clubes con ganas de crecer. Tengo miedo a la incompetencia, quiero gente competente conmigo. Amadeo es un torbellino, es pura energía, tiene carácter y ambición, me gusta trabajar así», añadió el andaluz antes de felicitar a sus predecesores y a los entrenadores Juan Carlos Carcedo y Paco Jémez por su «muy buen trabajo» al frente del equipo en Segunda División. También a la plantilla celeste, que en su opinión «mira de frente a todos sus rivales, va a la pelea y tiene una seña de identidad». «De cara al futuro tendremos que sentarnos y decidir. Todos queremos mejorar. Para mí la plantilla ha hecho una gran temporada, la Segunda es dificilísima teniendo en cuenta lo que han conseguido y cómo lo han conseguido; sin excesivo ego, pero yendo a la batalla y mirando a los rivales sin complejos de inferioridad», subrayó Gómez, que quiere perfiles de futbolistas «con ilusión y humildad», sin importar «el DNI». «Los egos me preocupan mucho», advirtió.

Nueva etapa más ambiciosa

Amadeo Salvo también desveló durante la presentación de Miguel Ángel Gómez algunas de las líneas maestras de la nueva etapa del club, que busca «ser diferente a los demás». «No queremos ser un club más de Segunda o de cualquier Liga, queremos ser referencia, un club moderno que se anticipe, llegar antes que los demás. Tenemos que ser diferentes y para eso tenemos que rodearnos de los mejores», señaló el presidente de la UD Ibiza, que también desarrolló su modelo de sostenibilidad a nivel de cantera, un proyecto sin equipo filial en Tercera que adelantó Diario de Ibiza la pasada semana. «Hay miles de niños federados y hay que empezar a invertir en el modelo formativo de los clubes de la isla y tener buenos profesionales para los niños. Estamos dilapidando 1,5 millones entre todos los clubes en algo que no es sostenible, todos tienen pérdidas. Por lo menos nosotros vamos a cambiar el modelo», argumentó Salvo, haciendo referencia a que en los principales clubes de categoría nacional no hay futbolistas de la cantera pitiusa.

«Queremos tener una estructura de primer nivel europeo, desde el primer equipo hacia la base, este es el proyecto del club para los próximos años. Yo nunca he vendido humo, lo que se dijo se ha ido cumpliendo con mucha inversión. Ahora queremos ser un club de primer nivel, con una estructura que muy pocos clubes van a tener», precisó Salvo, antes de confesar que en un plazo de seis meses a un año quiere iniciar el proceso de construcción de una ciudad deportiva y avanzar en las posibilidad de un nuevo y mejorado estadio de fútbol profesional.