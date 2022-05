Paco Jémez: «Miguel Ángel Gómez tiene el bagaje suficiente para confiar en él»

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, celebró la incorporación de Miguel Ángel Gómez como nuevo director deportivo y reconoció que hablarán de su situación y del futuro del equipo en los próximos días. «Era necesario que cuanto antes se eligiera a la persona que tiene que llevar el trabajo adelante. Ahora valorará lo que hay y lo que se necesita. Le doy la bienvenida, tiene un bagaje suficiente para confiar en él, le veo ilusionado», señaló Jémez, que ayer vio por primera vez al que será su jefe al menos hasta final de temporada.

«No hemos hablado, lo haremos en estos días, él quiere conocer y como entrenador mi obligación es ponerle al tanto. Él demanda que todos le ubiquemos y le demos nuestra opinión, las cosas buenas que tiene el club y lo que hay que mejorar», añadió el técnico cordobés, que sobre su situación en la UD Ibiza, apuntó: «El día que pierda la ilusión por entrenar, lo dejaré. Yo me tiré un año sabático, pero a los dos meses ya me estaba arrepintiendo. El proyecto me ilusionó muchísimo y no ha hecho más que echar a andar. Está basado en la ambición y la ilusión de gente humilde, pero competimos con otros clubes que están por delante en cuanto a historia, pero es cuestión de tiempo».

En lo deportivo, el entrenador celeste encara el partido contra el Lugo como un nuevo reto para seguir creciendo. «Afrontamos el partido con muchísimas ganas de exigirnos entretener a nuestra gente, ganar otro partido consecutivo para mejorar la décima plaza de la clasificación y seguir demostrando que seguimos metidos en la competición; que queremos ganar y acabar de la mejor manera posible», explicó el cordobés, que espera que hoy acuda más público a Can Misses porque el equipo «tiene más retos y alicientes». Uno de ellos, o el principal, es mantener el coliseo celeste invicto en 2022. «No me gusta hablar de ello porque cuando hablas, la lías, pero desde que llegué no hemos perdido en casa. Igual que fuera de casa los números son mejorables, en casa la línea de juego y resultados es espectacular».

Sobre el Lugo, advirtió de su potencial a balón parado: «Es un equipo muy incómodo, se encierra mucho, es de los que más corto y estrecho juega, un equipo muy fuerte físicamente. Domina el juego aéreo y las segundas jugadas. Debemos intentar no hacer tantas faltas innecesarias».