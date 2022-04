Pereiro: «Aquí tienes dos opciones, o competir o salir a disfrutar»

El exciclista Óscar Pereiro (Mos, Pontevedra,1977) se niega a abandonar del todo la bicicleta. El ganador del Tour de Francia en 2006 sigue disfrutando sobre ruedas, aunque sin la presión existente en los deportistas de élite: «Aquí tienes dos opciones, o competir o salir a disfrutar. La palabra entrenamiento ya no está en mi día a día. Yo salgo en bicicleta cuando me apetece y esta clase de carreras para mí son una buena oportunidad para recuperar las sensaciones que tenía cuando era profesional». Óscar no es la primera vez que recorre Ibiza en bicicleta, ya que tambien pudo disputar la Vuelta cicloturista hace ya algunos años: «La vuelta cicloturista es algo más familiar, menos intenso. A mí la dos me gustan mucho, están a un nivel espectacular». A pesar de haber tenido ciertos problemas al inicio del recorrido, sus sensaciones son muy positivas: «He rajado la cubierta en la primera bajada, pero hemos arreglado el problema y hemos podido disfrutar de toda la carrera. Ha sido muy divertido».