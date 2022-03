Paco Jémez: «Una torta así con la mano abierta también viene bien»

Paco Jémez se mostró muy crítico con su planteamiento tras la abultada derrota cosechada en Montilivi, donde el conjunto ibicenco se dejó buena parte de sus aspiraciones para conseguir la hazaña del ‘play-off’. El técnico canario descargó sobre sus espaldas el peso de la goleada en sala de prensa. «El gran error lo he cometido yo y a partir de ahí los jugadores se han visto arrastrados. Hemos partido de un error, el máximo responsable de esta derrota soy yo, no ha salido como yo esperaba. Hoy tengo más culpa de lo que ha ocurrido que ellos», dijo Jémez en referencia a sus futbolistas tras el encuentro en tierras gerundenses.

Para el preparador de la UD Ibiza, «el resultado deja muy bien a las claras lo que ha sido el partido», donde «nunca» pudieron «competir contra un rival que ha demostrado que es de mucha entidad». En definitiva, «un mal partido que se refleja en un resultado muy abultado». «Lo hemos conseguido a favor en otras ocasiones y hoy nos ha tocado recibirlo, es parte del juego. Siempre digo que una torta así con la mano abierta también viene bien», añadió el técnico de los celestes, que puso excusas a la derrota:#«A lo mejor no tenía a mis jugadores bien metidos para hacer lo que hemos hecho, y porque enfrente hemos tenido al mejor equipo hasta ahora de lo que he visto».

Paco Jémez también tuvo palabras por los cerca de 150 aficionados desplazados con el equipo desde Ibiza, a quienes agradeció «estar ahí y sufrir» junto a ellos. «Hoy no han salido bien las cosas pero esto es un punto y seguido. No nos va a hacer nada de daño, estas cosas pasan». También reveló el estado del vestuario. «Nos sentimos mal, unos sienten vergüenza, alguno está desprotegido, nadie se encuentra bien. Están muy jodidos, pero les he dicho que no nos puede afectar en el punto de vista mental. Nos hubiera gustado brindarles otro partido, pero lo intentaremos la semana que viene», reiteró en su mensaje a la afición.