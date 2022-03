Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: «Queremos ganar para estar más cerca de nuestros objetivos»

Paco Jémez quiso rebajar ayer la presión que puede sentir su equipo de cara al trascendental encuentro que dirime esta noche en Montilivi frente al Girona, donde una victoria le metería de lleno en la lucha por el ‘play-off’ de ascenso mientras que una derrota alejaría a los celestes a nueve puntos de la sexta plaza.

«No tengo la sensación de que sea el partido más importante. Es demasiado pronto, quedan muchos partidos. Pase lo que pase todavía no habrá nada decidido, pero vamos con la confianza de poder ganar y que eso nos permita seguir estando cerca de los equipos de arriba. Pero no tengo la sensación de que sea una final o un partido decisivo. Quedan muchos puntos todavía». Con estas palabras de contención y cautela comenzó su análisis previo al partido un Paco Jémez que, 15 minutos después y en su última respuesta en sala de prensa, sí reconoció la trascendencia de la cita de esta noche en Girona.

«No queremos darle la espalda a la realidad. Si no queremos que ese margen de puntos se amplíe [a nueve puntos], porque luego costaría muchísimo recuperarlo, tenemos que sacar un buen resultado allí. Lo tenemos en cuenta y es importante el partido porque nos puede meter en la lucha total por estar entre los seis primeros o nos la puede dejar un poquito más lejos», explicó el técnico canario, que espera «ganar el partido para estar más cerca del primer objetivo que es la permanencia». «Y luego indirectamente estaremos más cerca del sueño y de la ilusión», matizó Jémez, que ha querido transmitir a sus jugadores durante la semana «que esa necesidad que podemos tener de ganar para no descolgarnos no se puede volver en presión». «Presión no podemos tener por eso, podemos tenerla por ganar esos dos partidos que nos faltan para salvar la categoría, que es lo que necesitamos. Si yo empiezo a decir que este partido es muy importante estoy generando una presión innecesaria que nos puede perjudicar más que favorecer», indicó.

«Seguir ilusionados»

«La gente sabe que es un partido que nos puede permitir seguir ilusionados, pero también jugamos con un rival que puede dar un salto cualitativo. Va a ser un partido bonito, no me conformo [con un empate], queremos ganar para estar más cerca de nuestros objetivos, pero no necesitamos ni merecemos más presión», argumentó el técnico celeste, que advirtió sobre la calidad de su rival: «Si no le quitamos el balón al Girona difícilmente vamos a poder competir contra ellos».

Paco Jémez recupera para el encuentro a Goldar y Álvaro Jiménez, además de un Sergio Castel que aunque jugó unos minutos frente al Leganés no parece integrado totalmente en la dinámica del grupo, según deslizó su técnico: «No quiero que nadie sienta que tiene la titularidad asegurada. Sergio es el pichichi, venía jugando y es muy bueno, pero habrá que valorar si es el jugador que necesitamos para jugar ahí».