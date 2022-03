Un plan de accesos a sa Coma, el enésimo obstáculo del Parc Motor de Ibiza

Mucho ha llovido desde que en abril de 2020 la conselleria balear de Medio Ambiente formulara la declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto del Parc Motor de sa Coma, el circuito permanente que viene reivindicando desde hace lustros el colectivo del motor en la isla. El acuerdo adoptado por la comisión balear parecía el último obstáculo para que el proyecto encargado por el anterior equipo de gobierno del Consell de Ibiza viera la luz, pero nada más lejos de la realidad. En aquella resolución se vinculaba la autorización definitiva para el recinto deportivo al cumplimiento de 18 condicionantes y dos recomendaciones que, casi dos años después, continúan encallados en los servicios técnicos de las dos instituciones competentes.

En el pleno del Consell de Ibiza celebrado el pasado mes de febrero, desde el departamento de Deportes explicaron a pregunta del grupo socialista que el proyecto del Parc Motor se encuentra «en trámite de subsanación de requerimiento por parte de la conselleria de Movilidad sobre la exigencia de mejoras en los accesos a sa Coma tanto peatonal como motorizado».

El conseller de Deportes, Salva Losa, explicó ayer en declaraciones a este diario que durante este largo periodo han tenido que hacer «mucho trabajo interno» para satisfacer las correcciones del proyecto en materia medioambiental exigidas desde el Govern. «Hemos hecho el informe presentado a la Federación Española para que aprobara el circuito y que pudiéramos albergar competiciones nacionales, hemos hecho el proyecto de movilidad, hemos encargado el proyecto ejecutivo y ahora hemos encargado y recibido el proyecto de remodelación de accesos a sa Coma», detalló Losa.

Tras este último trámite administrativo, el conseller ibicenco confía en que la última propuesta de accesos «consensuada» por los técnicos de ambas instituciones reciba el visto bueno de Movilidad para acabar con años de burocracia. «El hito este año será conseguir la licencia de obras e iniciar el expediente de licitación», indicó Losa, que prefirió no dar plazos sobre el inicio de unas obras que podrían prolongarse durante 2024.

«Un cúmulo de obstáculos»

«El circuito ha sido un cúmulo de obstáculos, nunca mejor dicho. Cada vez sale otro obstáculo y no me esperaba que el Govern nos pidiera ahora la mejora de los accesos. Es rizar el rizo, se han ensañado bastante con el circuito», criticó el conseller insular, antes de puntualizar que con los nuevos condicionantes habrá un «sobrecoste» en el proyecto, que estaba fijado en 3,6 millones de euros, y que los plazos de ejecución serán superiores a los 11 meses previstos inicialmente.

Salva Losa también aseguró que desde el Govern «cuestionaban la viabilidad del circuito» y que el hecho de que «todo lo accesorio para evitar el impacto medioambiental» fuera «más costoso» económicamente que el propio trazado «condenaba» su ejecución. No obstante, el conseller quiso dejar clara su voluntad de llevar a término una infraestructura que goza del consenso de todos los sectores implicados en la isla. «Tenemos presupuesto cada año para esto y tenemos mucho interés, lo tenemos clarísimo. No hemos movido una coma respecto al proyecto; mira el interés que tenemos. Hemos ido sobre lo caminado y no lo criticamos, pero en el proyecto cuestan más los condicionantes medioambientales para que sea sostenible que el propio circuito», subrayó el titular de Deportes en referencia a exigencias como la instalación de un apantallamiento vegetal perimetral, la recogida y reutilización de pluviales o que el suministro energético provenga en su totalidad de energías renovables.

Los requisitos de medio ambiente y movilidad encarecerán el coste del proyecto, fijado en 3,6 millones de euros

Pilotos y oposición

El presidente del Motoclub de Formentera i Ibiza, Agustín Ribas, aseguró estar al tanto de las últimas novedades sobre las mejoras en los accesos. «Esperamos que este año salga la licitación para construirlo porque sería una tranquilidad muy grande. Hasta que tengamos algo es complicado estar tranquilo. Llevamos tantos años... Pero por lo menos hay un trabajo detrás y se ha avanzado mucho», señaló el también responsable de la Escuela de Motociclismo de Ibiza.

Por su parte, el conseller socialista Vicent Torres aseguró que las explicaciones aportadas le «suena a excusas» ya que, en su opinión, «no hay voluntad de que esto sea una realidad». «Pasará la legislatura sin que el circuito sea una realidad, cuando es una reclamación histórica. Tienen la autorización de Medio Ambiente desde 2019 y no se ha avanzado nada», criticó el conseller de la oposición.