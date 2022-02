Gonzalo Escobar, de cero a 100 con la celeste del Ibiza

El carrilero argentino Gonzalo Escobar está siendo una de las grandes apuestas de Paco Jémez desde su llegada al banquillo celeste hace ya siete jornadas. El lateral zurdo de 24 años es, junto al guardameta Álex Domínguez, una de las grandes novedades en las alineaciones titulares de la UD Ibiza tras la salida de Juan Carlos Carcedo y su gran rendimiento está sorprendiendo a propios y extraños hasta el punto de hacer olvidar al veterano David Morillas.

Tras una primera vuelta en blanco, Escobar se está destapando con Paco Jémez como un carrilero vertical e incansable en el esfuerzo, con un contagioso espíritu de sacrificio y un gran protagonismo en las funciones ofensivas del equipo. El de Buenos Aires, que está aportando mucho dinamismo con sus apariciones en ataque, se estrenó como goleador ante el Málaga en el histórico 0-5 conseguido en La Rosaleda y ya es uno de los favoritos de la afición. Aunque sus inicio no fueron nada sencillos.

Escobar recaló en la UD Ibiza tras rescindir su contrato con el Colón de Santa Fe, equipo con el que disputó 42 partidos en la máxima división de Argentina y con el que se proclamó campeón de la Copa de la Liga en junio del año pasado. El futbolista argentino tenía claro su deseo de dar el salto a Europa y firmó por dos temporadas con la UD Ibiza, pero su adaptación al conjunto ibicenco y a la Segunda española fue lenta y no exenta de problemas.

Carcedo no le concedió sus primeros minutos hasta la octava jornada de Liga en la derrota por 3-1 frente al Eibar, y su primera titularidad, el 10 de octubre en Cartagonova, se tornó en pesadilla tras cometer un penalti y ser sustituido a los 36 minutos con 2-0 en el marcador. El choque acabaría 5-1 a favor del FC Cartagena. Escobar no volvería a jugar hasta el 1 de diciembre en Brea de Aragón, en la primera eliminatoria de Copa del Rey, y la semana siguiente, ya en Liga, completó frente al Lugo sus primeros 90 minutos como celeste (0-0). El argentino volvería a salir de inicio frente a la SD Ponferradina en la segunda ronda de la Copa, el 15 de diciembre. Hasta ahí su participación con la UD Ibiza antes de la llegada de Paco Jémez, su gran descubridor. Desde entonces, Escobar no se ha perdido un solo minuto y son muchos los sorprendidos con su rendimiento dentro y fuera del club.

«Un descubrimiento»

Escobar está comenzando a demostrar en LaLiga SmartBank por qué era un valor al alza en el fútbol argentino y por qué su fichaje por parte de la UD Ibiza fue un acierto. Durante su presentación como futbolista celeste, Amadeo Salvo dejó claro que Fernando Soriano puso toda la carne en el asador por su incorporación. «Es un descubrimiento de la secretaría técnica, era un joven cotizado en Argentina y otros países europeos, tenía varias opciones y nos costó bastante que estuviera en Ibiza. Es un trabajo de tiempo, de rastreo de mercado y de conocer el sector por parte de nuestra área técnica», dijo Salvo a primeros de septiembre. El propio Escobar afirmó entonces que su fichaje se cristalizó tras hablar con Fernando Soriano y Juanjo Valencia. «Decidí venir a Europa. Mi prioridad era salir de Argentina y cuando salió la oferta del Ibiza dije, sí, voy». Escobar tiene lo que resta de temporada y una más en la UD Ibiza para demostrar que no se equivocaba y que tiene por delante un futuro prometedor.