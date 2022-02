Los ayuntamientos proponen instalar cámaras fijas en los campos de fútbol

Sintonía total en la lucha contra la violencia en el deporte balear. La reunión celebrada ayer en la sede de la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears), que representa a los ayuntamientos del archipiélago, contó con la presencia del presidente de la Federació Balear de Futbol Miquel Bestard y el director general d’Esports Carles Gonyalons. En ella se trasladó la necesidad de controlar la venta de alcohol en los bares y restaurantes de los recintos deportivos y se plantearon diversas propuestas, como instalar cámaras fijas en los campos de fútbol, orientadas también hacia las gradas, que puedan servir como medida disuasoria para los más violentos.

Aunque no es novedad que en la actualidad hay recintos y clubes que cuentan con equipos de retransmisión de sus partidos, no es algo que suceda de manera generalizada, por lo que la intención del presidente de la FELIB, Toni Salas, es que se pueda hacer en cada campo. «El hecho de que se puedan ir instalando en todos los recintos deportivos, circunstancia que nos han dicho que es factible y de poco coste económico, serviría para dos cosas: habría más sensación de seguridad para aquellos que lo quieren hacer bien y más vigilancia para los que quieren ir con malas intenciones», explicó.

Una medida que cuenta con la aprobación del resto de ayuntamientos, así como de Gonyalons y de Bestard, que recordó que intentó sacar la idea adelante años atrás, aunque sin éxito. «Fui pionero en este asunto y me costó mucho, pero después no salió adelante por falta de capital. Es una forma de ayudar para que la gente vaya alerta de que no puede hacer cualquier cosa», añadió.

El presidente de la Balear, tras explicar que tienen «las manos atadas» por falta de potestad para actuar, también pidió ayuda a los alcaldes para que, en la medida de la posible, empleen a la Policía Local para que ayuden a que se cumpla la prohibición de no vender alcohol cuando se esté compitiendo. Una propuesta que, en el caso de municipios pequeños y con pocos recursos, es complicada de cumplir, tal y como apuntaron distintos representantes.

Por su parte, Gonyalons recordó que en la actualidad ya hay tres expedientes sancionadores en marcha: dos por violencia verbal o física y uno por venta de alcohol.

Otra de las propuestas de la FELIB y que se estudiará en las próximas semanas es la de regular una ordenanza para poder prohibir la entrada a los recintos deportivos a personas violentas para evitar que reincidan y acabar, poco a poco, con la violencia en el deporte balear.