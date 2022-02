La Federación Balear de Fútbol creará su propia comisión de antiviolencia

La Federación de Fútbol de les Illes Balears (FFIB) creará su propia comisión antiviolencia para abordar las situaciones de gravedad que se produzcan en los campos de fútbol de Balears. No será una comisión ejecutiva, como la de la Direcció General d’Esports del Govern, que puede aplicar sanciones por conductas violentas sino únicamente informativa, con el propósito de agilizar las medidas que se deban adoptar para combatir la violencia en el fútbol. Esta medida llega después de que el pasado fin de semana se produjera una huelga en el fútbol y fútbol sala balear como protesta por las agresiones sufridas en las últimas semanas por el colectivo arbitral, y que afectó a 720 partidos, desde Tercera hasta las categorías base.

Este movimiento forma parte de un plan antiviolencia que ha redactado la Federación Balear y que ayer fue trasladado al comité de árbitros que, a su vez, lo envió a todos los colegiados de Balears para que tengan conocimiento. En esta comisión antiviolencia de la Federación se quiere activar a todos los estamentos del fútbol, como los clubes, árbitros, entrenadores y jugadores para intentar, entre todos, frenar y acabar, si es posible, con la violencia en los terrenos de juego.

En la redacción de este plan antiviolencia, que consta de cinco puntos, han participado en las últimas semanas, además de Bestard, el abogado de la Federación, Llorenç Salvà; el contable Álex Llaneras; el director deportivo de la Balear y de la Escuela de Entrenadores de la RFEF, Pep Sansó, y el director de Comunicación, Carlos Hernández.

Bestard, que el próximo jueves y junto al director d’Esports del Govern, Carles Gonyalons, asistirá a la reunión de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), que aglutina a municipios y consells insulars, pedirá a los alcaldes ayuda para que impidan la venta de alcohol en los campos de fútbol, como propietarios de las instalaciones. Este es un punto vital para la Federación en su lucha por combatir la violencia porque entienden que es el principio de todos los males. Precisamente, en torno a este tema, el colectivo arbitral reclama que se cumpla la normativa vigente desde hace dieciséis años de la Llei Balear de l’Esport, que prohíbe la venta de alcohol en los recientos deportivos.

Además, pedirán que, en la medida de lo posible, la policía de la localidad donde se disputan los partidos pasen en algún momento por el recinto deportivo o en sus inmediaciones para evitar que se produzcan altercados.

Reunión con Aina Calvo

Además, y ante la gravedad de la situación, la Federación que preside Bestard solicitó en la mañana de ayer una «reunión inmediata» con la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, para buscar diferentes fórmulas para combatir la violencia en los campos. Entre las peticiones que se van a presentar se encuentra la de enviar una patrulla policial cuando el árbitro pueda sentirse incómodo en el terreno de juego o intuya que pueden producirse altercados. La Balear entiende que la huelga del pasado fin de semana es solo un primer paso y que no todo se puede reducir a un parón del fútbol.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, admitió ayer que «en el grupo hay preocupación, no alteración», y que su deseo es que «esto no avance», en referencia al respaldo mostrado a los árbitros de Balears el pasado fin semana, por las agresiones físicas y verbales sufridas, y a su inquietud también por «los insultos de género» que se escuchan en los campos.

Sanciones 2.755 jugadores castigados esta temporada

En uno de los puntos del comunicado, la FFIB recuerda que los actos de violencia tienen consecuencias por parte del Comité de Competición. En ese sentido, en lo que llevamos de temporada 21/22 ha habido 2.755 jugadores sancionados, lo que ha ocasionado a dichos futbolistas 3.892 partidos sin poder jugar. Destacadas son algunas sanciones, como la que sufrió un jugador de regional, castigado con hasta 1.545 días sin poder jugar por su comportamiento violento. Por otro lado, la FFIB desarrollará su III Congrés de Futbol de les Illes Balears para el próximo mes de mayo con la lucha contra la violencia como único punto. Se contará con expertos, psicólogos, estamentos del fútbol, madres, padres, se pondrán ejemplos claros y sus conclusiones se podrían aprobar en la Asamblea General del mes de junio, con el fin de poner en práctica posibles medidas debatidas a partir de la próxima temporada para erradicar de una vez la violencia en los campos.

«Hay preocupación, no alteración», manifiesta el presidente de los árbitros sobre Balears

«El presidente del CTA abarca desde arriba hasta la base. Los papás y las mamás llegan a ver a su pequeño Messi y el culpable de que no llegue a Messi es el árbitro. Los principios de ética y morales están quebrando en muchas parcelas de la Liga, el año pasado los incidentes máximos se daban en cadetes y juveniles. Si lo ocultamos estamos mintiendo, entre todos tenemos que actuar sobre esto», insistió.

Tras mostrarse abierto al diálogo con los clubes que puedan tener quejas y reconocer que el error es parte del arbitraje, Medina expresó en voz alta la preocupación del estamento arbitral por las críticas sobre todo a través de las redes sociales, pero descartó de momento hacer un paro como los árbitros hicieron al final de la década de los noventa o el más reciente de los de Balears este pasado fin de semana.

«No nos hemos planteado hacer un parón, estamos apoyando el fútbol base. A futuro no sé, si esto continúa en una escalada y mañana encontramos un problema, que ojalá me equivoque, que ya no tiene solución... El planteamiento es estar al lado del fútbol, dar el mejor servicio a los equipos e intentar que esto no suba, por eso he hablado de esto», apuntó.