La UD Ibiza hace aguas en Tenerife

La UD Ibiza pagó ayer dos acciones mal defendidas y no tuvo capacidad de reacción frente CD al Tenerife, que encarriló la victoria con un doblete de Mario González en los primeros 18 minutos de encuentro bajo una intensa lluvia en el Heliodoro Rodríguez López. El conjunto de Paco Jémez hizo aguas en dos contragolpes que no dejó escapar el cuadro tinerfeño y, tras el descanso, la formación ibicenca no fue capaz de materializar alguna de sus ocasiones para recortar diferencias, cayendo por idéntico resultado al sufrido hace dos semanas frente al Almería (2-0).

La UD Ibiza llevó consigo un lastre muy pesado en el estadio canario cuando, a los 3 minutos, se adelantó el Tenerife en el marcador tras recuperar el balón en campo contrario y coger totalmente descolocada a la zaga celeste. Elady se benefició de una pérdida de Javi Pérez, única novedad en el once celeste respecto al triunfo sobre el Cartagena, y entró por el carril del 10 para habilitar al espacio a Mario González, quien cruzó el balón con pierna zurda pillando a contrapié a un Álex Domínguez que pudo hacer algo más para evitar el 1-0. Los de Paco Jémez habían desnudado sus carencias tácticas a las primeras de cambio y en los minutos siguientes trataron de cerrar filas, sin éxito, ante el ímpetu de los tinerfeños, que gozaron de una nueva ocasión a los 12 minutos en un cabezazo de Bermejo que salió cerca del travesaño. Poco después, otra acción mal defendida dejó en franquicia el remate de Álex Muñoz por la izquierda, pero Álex atajó el balón sin problemas a ras de césped. No tendría tanto éxito el guardameta internacional en la siguiente embestida del combinado local, en un contragolpe fatalmente defendido que permitió a Mario aumentar su cuenta a los 18 minutos de partido. Mellot agarró un balón en su propio campo y superó líneas con velocidad hasta generar un dos contra dos en campo celeste. El central asistió en profundidad para el punta canario, que esperó a la salida de Álex para picarle el balón y establecer con calidad el 2-0 (min. 18). La zaga celeste, contrariada, se escrutaba buscando culpables por no saber frenar las transiciones del equipo de Luis Miguel Ramis, mucho más seguro y certero en sus acciones ofensivas. A pesar del estacazo sufrido, Davo pudo meter en el partido al cuadro ibicenco instantes después con un derechazo ajustado que despejó Soriano en la misma escuadra. Fue un espejismo, pues los celestes apenas volvieron a generar peligro a lo largo de una primera parte muy adversa en el coliseo tinerfeño. La UD Ibiza tenía por delante un imposible frente al equipo que menos goles encaja de la categoría, aunque lo intentó por todos los medios. La UD Ibiza, a la desesperada Paco Jémez revolucionó al equipo en el descanso. Retiró a Cifu y a Javi Pérez y volvió a dejar defensa de tres, como en Almería, reforzando la medular con Kevin Appin y Javi Lara. Con nuevos bríos, el segundo tiempo arrancó para la UD Ibiza con una ocasión inmejorable tras una pérdida de Sergio que no supo definir Castel en un clarísimo dos contra uno en ataque. El equipo pitiuso se estiró y asumió muchos riesgos, algo que utilizó el Tenerife en los primeros compases del segundo capítulo para imponer su talento en tres cuartos de campo, con un inspirado y enérgico Mollejo. Aún así, los celestes fueron aculando a su rival y gozaron de una doble ocasión para recortar diferencias, a los 60 minutos, con sendos remates francos de Davo y Javi Lara. Jémez introdujo más frescura en ataque, con Villar y Ekain, y el equipo volcó el campo sobre los dominios de Soriano acumulando hombres por delante del balón. No obstante, fue Álex quien evitó el tercero a los 67 minutos al taponar el remate de Andrés en una rápida contra. El arreón del Ibiza no tuvo continuidad y el Tenerife anestesió el partido para amarrar su ventaja, exhibiendo su contundencia y solidez defensiva aunque sin grandes alardes ofensivos. Los celestes tampoco tiraron la toalla y siguieron percutiendo con coraje por fuera y por dentro. No hubo manera de recortar diferencias. Un centro medido de Davo al que no llegaron a impactar Ekain y Castel en boca de gol puso fin a otro desplazamiento decepcionante de los celestes ante uno de los grandes de la categoría. Los dos zarpazos de la primera mitad fueron suficientes para acabar con un Ibiza que naufragó bajo el diluvio en el Heliodoro Rodríguez, dejando escapar una ocasión idónea para prolongar su escalada hacia el ‘play-off’. La derrota deja a los de Paco Jémez en la zona templada de la clasificación aunque todavía a cuatro puntos del sexto clasificado tras las derrotas del Girona, Las Palmas y Cartagena, antes de recibir el próximo sábado al Huesca en Can Misses.