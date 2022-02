Paco Jémez: «En el descanso he buscado dar un vuelco al partido y revolucionarlo»

A pesar de la derrota, Paco Jémez se mostró «muy contento» con el partido que hizo su equipo, sobre todo en la segunda mitad, aunque reconoció que la UD Ibiza «no tuvo su día en el área» ante un rival de la entidad del Tenerife.

«Hemos tenido ocasiones claras para poder recortar el resultado pero no hemos tenido la tranquilidad para hacerlo. El Tenerife ha marcado pronto y eso les ha dado tranquilidad. El equipo no creo que se haya puesto nervioso en ningún momento y hoy a pesar de la derrota, que nos fastidia a todos, yo me llevo más cosas positivas que negativas», analizó el técnico celeste en rueda de prensa, antes de puntualizar que «un simple resultado no me va a dejar de ver todas las cosas buenas que hacemos». «Le doy la enhorabuena a mis jugadores, lo que hoy no nos ha dado para sacar algo positivo nos lo dará en otros partidos», añadió.

Jémez aseguró que si su equipo hubiera marcado en alguna de sus ocasiones «el partido se habría puesto más bonito» y les hubiera dado «confianza para buscar el segundo». «No es que la primera parte haya sido mala por nuestra parte pero es que la segunda ha sido una gran segunda parte en general, tomando riesgos y generando ante un equipo que es difícil». «Situaciones muy claras que no hemos llevado a buen puerto por nuestras malas decisiones más que por mérito de que haya defendido bien el rival. El equipo en ningún momento ha dejado de mirar arriba, de defender con poca gente. Nos podían hacer daño en algún balón en largo, pero me ha parecido un gran partido en la segunda parte», argumentó.

Sobre los dos tempraneros goles de Mario, que en su opinión «son incontrolables», reconoció que se produjeron «en dos pérdidas» de su equipo. «El rival tiene mucho mérito en esas contras, podíamos haber hecho algo más y el partido se pone muy cuesta arriba de entrada. Por eso le doy más mérito a lo que hemos hecho en la segunda parte, que es pelear contra una pared de dos goles. Es difícil que el equipo siga creyendo y siga pensando que puede derribarla», añadió Jémez, que en el descanso arengó a sus futbolistas: «Les he dicho que el partido nos podía llevar a que fuera plácido o complicado para el Tenerife. Cuando no tienes nada que perder, yo quiero que el equipo se revolucione. La imagen del equipo sale intacta, el Tenerife es mejor y ha ganado. En el descanso he buscado dar un vuelco al partido y revolucionarlo. Me siento orgulloso».