Decepción de los deportistas de Formentera con el Consell por el impago de los patrocinios

Que corren malos tiempos para la economía es algo sabido por todos. Y que la falta de recursos y de liquidez en las administraciones complica cualquier situación, también. Pero, de igual modo, las administraciones deberían de ser conscientes de las dificultades que le plantean con su lenta burocracia a la vida de aquellos deportistas de élite que dependen para su día a día de las ayudas y contratos de patrocinio para poder desarrollar su actividad.

Pues bien, según ha podido saber Diario de Ibiza, algunas de las más destacadas y relevantes figuras deportivas de Formentera andan bastante molestos y muy decepcionados con la postura y la falta de tacto que viene manteniendo con ellos el Consell de Formentera, a cuyo nuevo director técnico del área de Deportes responsabilizan de estar dándoles continuamente largas en relación a sus reclamaciones por el excesivo retraso que llevan aguantando para poder cobrar el dinero que se les adeuda en virtud de sus convenios de patrocinio, unas cantidades económicas correspondientes al año 2021 y que deberían de haber recibido en el mes de septiembre de 2020.

Con cantidades en algunos casos de entre 2.000 y 3.000 euros, en algunos de los casos, destinados a la adquisición de material deportivo y desplazamientos, que fueron adelantados en su momento de su propio bolsillo por los deportistas, a día de hoy, estos siguen esperando la confirmación del pago de esa deuda por parte del gobierno insular de Formentera.

«Es una queja que hacemos y a la que queremos dar visibilidad porque estamos tristes con la vergonzosa y preocupante situación que estamos viviendo. Ese dinero es una ayuda que nos permite crecer. Y que tengamos que estar así es realmente muy triste», asegura la atleta Andrea Romero, campeona de España sub-20 en los 1.500 metros en 2019 y bronce nacional y récord balear sub-23 en los 3.000 metros en 2021.

En esta línea, la deportista formenterense señala que a pesar de insistir en varias ocasiones al área de Deportes en las últimas semanas aún no les han confirmado nada y que siguen esperando que les digan una fecha para que les sea abonado el dinero del contrato de patrocinio que suscribieron con el Consell de Formentera para 2021.

«Se trata de un dinero que he adelantado yo personalmente. E incluso me dijeron que me fuera de concentración porque no iba a haber problema. Pero, lo cierto es que ese dinero que yo avancé aún no me ha llegado», suscribe la atleta, que, además, detalla: «Lo único que nos dicen es que ha habido problemas y que ha cambiado la ley. Y no hacen más que poner excusas y darnos largas. Y así llevamos con lo mismo desde el pasado mes de enero de 2021 hasta el día de hoy. Y no tenemos nada ni nos contestan ya por último. Es otro año más perdido».

A todo ello se suma además que, a fecha de hoy, los deportistas formenterenses también deberían de saber ya algo sobre el pago de las cantidades asignadas para la presente temporada 2022, que aún están pendientes de cobrar.

«Esta es una situación que ya cansa porque es decepcionante. Te prometen una cosa y luego es otra. Por suerte a mi me gusta el atletismo y tengo algo de dinero porque trabajo en verano. Pero hay otros que no. Y lo del Consell se trata de una ayuda porque hay mucho sacrificio y mucho esfuerzo detrás de todo esto del deporte y lo necesitamos para vivir», concluye Andrea Romero.

Atletas, judocas o windsurfistas,entre los deportistas afectados

Atletas como es el caso de Andrea Romero y Óscar Santos, de deportistas del mundo de la vela, como el internacional Mateo Sanz, diploma olímpico este verano en los Jugos de Tokio, o judocas, entre otros, son algunos de los representantes formenterenses en diferentes disciplinas deportivas que se encuentran a día de hoy afectados por la situación de retraso en el pago del dinero que reciben de los patrocinios firmados con el Consell Insular.