Blancadona reabre sus puertas el lunes tras la remodelación

La reforma del Poliesportiu Insular de sa Blanca Dona entra su recta final antes de reabrir las puertas a los equipos de elite y a la cantera de diferentes deportes que dependen de la instalación insular. Según ha podido saber Diario de Ibiza, desde el Consell se ha transmitido a los clubes que el próximo lunes será la fecha indicada para recuperar la actividad en un pabellón que se ha sometido durante el último mes y medio a obras para la mejora del pavimento sintético, el cambio de los asientos de las gradas y la instalación de un nuevo videomarcador y de un sistema de publicidad dinámica. Los trabajos, encargados a Mondo Ibérica S.A.U, han tenido un coste de 314.179,9 euros.

El pasado 16 de noviembre comenzó un éxodo que ha llevado por distintos pabellones a equipos como la UD Ibiza-HC Ibiza de la División de Homor Plata de balonmano o a la UD Ibiza-Gasifred de Segunda B de fútbol sala. Hasta once disciplinas se han visto afectadas este último mes y medio por las reformas ejecutadas en el polideportivo insular, entre ellas el bádminton, que no lo ha tenido fácil pues necesita recintos con techos altos para llevar a cabo sus entrenamientos y competiciones. El mayor exponente de este deporte olímpico, la UD Ibiza-CB Pitiús de la máxima categoría ha invertido el orden de sus enfrentamientos en Liga para jugar a domicilio al no disponer de sede propia. En principio, y si ningún contratiempo lo impide, sa Blanca Dona reabrirá sus puestas el próximo lunes tras su lavado de cara.