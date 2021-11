La Copa Federación en Sant Antoni es anulada debido al mal tiempo

Los más de 120 regatistas de Balears que iban a participar durante todo el fin de semana en Sant Antoni en la Copa Federación de Vela de las clases Optimist y TDV Techno se quedaron finalmente en tierra sin poder salir a navegar y con sus ilusiones completamente frustradas. El mal tiempo y las poco halagüeñas previsiones meteorológicas para el fin de semana obligaron al Club Nàutic Sant Antoni, como responsable de la organización del evento, a adoptar la dolorosa decisión de suspender definitivamente la celebración de ambas competiciones.

Y es que las complicadas y difíciles condiciones que se daban para la navegación a causa del fuerte viento y de la lluvia provocaron, por motivos de seguridad, la anulación de la Copa Federación de Vela de las clases Optimist y Techno, que ya no podrá celebrase debido a la falta de fechas en el calendario.

«Las regatas no se pudieron celebrar ninguno de los días. Fueron anuladas y suspendidas por el mal tiempo y porque hacía demasiado viento. La prueba queda desierta y se cae definitivamente del calendario porque ya no se va a poder organizar de nuevo», explicó a Diario de Ibiza Enrique Mas, director del área deportiva de Es Nàutic, que lamentó que ambas pruebas no llegaran a celebrarse: «Es una pena porque no pudimos hacer nada de nada. Estuvo aquí todo el mundo esperando durante dos días, pero salir a navegar con esas condiciones en contra era completamente imposible».

En esta regata, que era la primera prueba clasificatoria de un total de tres de la temporada 2021-22, iban a competir un total de 80 deportistas en Optimist y 43 en Techno, en representación de todos los clubes de Balears.