Ante los hechos ocurridos en la mañana de ayer jueves en Can Misses-3, la Junta Directiva del CD Ibiza, los jugadores de la primera plantilla y el cuerpo técnico de la entidad suscribieron un comunicado oficial que fue remitido a los medios de comunicación casi a última hora de la noche, poco antes del cierre de esta edición, en el que exponen lo siguiente:

"1.- Nuestro club, utilizando los medios oficiales, comunicó el pasado lunes día 8 de noviembre al entrenador de la UD Ibiza, Juan Carlos Carcedo, la intención de entrenar en el día de hoy en el Estadio de Can Misses-3. Además y para evitar cualquier problema que pudiera suscitar dicho entrenamiento, la Junta Directiva envió un burofax ratificando la intención de nuestro club de entrenar en dicha instalación, no recibiendo respuesta oficial por los medios legales que habitualmente utiliza la UD Ibiza. Es por esto, que conocían de primera mano la intención de nuestro club de entrenar en el día de hoy, tanto a nivel deportivo por nuestro entrenador, como institucional con el burofax mandado por la Junta Directiva.

2.- Una vez que hemos demostrado que la UD Ibiza conocía la intención de entrenar por parte de nuestro club, y cuyo único impedimento que le trasmiten a nuestro entrenador para no dejarnos entrenar es que existen facturas impagadas, el Presidente de nuestro club, a título particular, informó en el día de ayer a Amadeo Salvo que el pago se haría efectivo en el día de hoy, con la transferencia de la totalidad del pago de los costes de uso y mantenimiento de la instalación de Can Misses-3, acabando así con la única circunstancia que exponían de contrario, para no dejarnos entrenar.

3.- En aras de buen uso de la instalación en la tarde de ayer nuestro club vuelve a preguntar el horario de entrenamiento de la UD Ibiza, que en un principio iba a entrenar en el Estadio de Can Misses. Pero por circunstancias desconocidas y al última hora, modificó su rutina de entrenamientos habitual, pasando a entrenar en Can Misses-3 a partir de las 10:15 horas. Nuestros jugadores aguardaron fuera de la instalación hasta el término del entreno del equipo perteneciente a la Liga Smartbank, iniciando nuestros ejercicios de calentamiento detrás de la portería de fondo sur, como lo hacemos siempre. En ese momento, las máquinas cortacésped estaban trabajando en la mitad del campo más cercana a nosotros y lejos de los atletas que estaban practicando tiro.

4.- Cuando los jardineros terminan su trabajo y apagan las máquinas dejándolas aparcadas en la zona de la pista de atletismo, nuestros jugadores entran al terreno de juego para realizar el trabajo programado. Es en ese momento cuando, de manera ilógica, primero se encienden los aspersores del campo y a pesar de que los jardineros habían terminado con la máquina cortacésped, vuelven de nuevo a arrancar las máquinas, tal como demostramos con video adjunto.

5.- Nuestra entidad siempre respetó todas las normas, aunque no las comparta, y no alteró el buen funcionamiento de la instalación, ni mucho menos entró sin consentimiento. Lejos de eso somos el único club agraviado con el poco uso de la instalación de Can Misses-3, aun así hemos mantenido un comportamiento modélico ante hechos tan desagradables como los ocurridos hoy (por ayer para el lector), aguantando infinidad de provocaciones e insultos proferidos por

personas que no deberían estar presente en nuestros entrenamientos y que hacen que la imagen del fútbol de Vila salga gravemente deteriorada.

6.- La valoración por nuestro club del trabajo realizado por los jardineros es excepcional, y nunca hemos impedido su trabajo, al contrario, nos mostramos más que satisfechos con su labor y profesionalidad, aunque tienen que obedecer órdenes muy desafortunadas, cuya única intención era impedir el normal entrenamiento de 30 personas profesionales del mundo del fútbol.

7.- También agradecer a los Cuerpos de Seguridad del Estado que acudieron rápidamente a la instalación de Can Misses-3, impidiendo que hubiera alguna lesión de importancia para nuestros futbolistas, sacando del terreno de juego de manera inmediata las máquinas cortacésped, e impidió que el personal ajeno a la instalación y al club permaneciera en el Estadio.

8.- Por último, queremos manifestar que todo el personal del club que estuvo presente en el entreno de hoy esperan que hechos como los ocurridos no vuelvan a pasar en toda la temporada, y sobre todo que personas que no han estado presentes durante los hechos narrados tengan la desfachatez de expresar sus opiniones en medios de comunicación o redes sociales, sin contrastar las noticias y difamando a jugadores, cuerpo técnico y a nuestra entidad, cosa que no vamos a permitir y que en caso de repetirse tendremos que tomar las medidas legales oportunas".

"Sin mentiras y con pruebas es todo más sencillo", concluye el comunicado del CD Ibiza.