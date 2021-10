Las obras de sa Blanca Dona retrasan su inicio por el acopio de material

El motivo de este retraso de doce días, según informaron a Diario de Ibiza desde el Consell, se debe a que la empresa contratada para llevar a cabo la intervención está haciendo aún «acopio de los materiales que necesita» para empezar con su actuación en la instalación.

«La empresa sigue haciendo acopio de material. Y como es de fuera, unas cosas le viene de Italia y otras de otros sitios, y cuando lo tengan todo vendrán para acá», explicó Javier Bonet, director insular de Deportes, que indicó que los trabajos no han empezado «físicamente», pero sí lo han hecho «técnicamente».

«La empresa quiere iniciar la actuación cuando esté todo listo para abaratar costes y los desplazamiento de tener que ir y venir», detalló Bonet, antes de informar que los diferentes equipos que juegan o entrenan en sa Blanca Dona y que se ven afectados por un traslado a causa de las obras ya han buscado algunos por su cuenta una reubicación o han sido ayudados por el Consell a encontrar un nuevo lugar.

«Los ayuntamientos también están cediendo los pocos o muchos huecos que tienen en sus instalaciones y estamos manteniendo conversaciones para conseguir otras pistas, como en los colegios e institutos de al lado de sa Blanca Dona, que nos ceden su pabellones para el judo o la rítmica. E incluso hemos habilitado la zona de arriba de las gradas para las escuelas, mientras que otras van también a las salas interiores del pabellón. Lo que más nos preocupa es el bádminton por el volumen alto que tienen con la cantera y porque según la altura del techo pueden o no entrenar», concretó el director insular de Deportes, que descartó por completo que el plazo de entrega de las obras vaya a sufrir un retraso más allá de la fecha acordada de finales de diciembre, dado que en ese caso la empresa tendría estipulado por contrato «una penalización».

«Pueden empezar cuando quieran, pero la fecha de entrega está fijada para el 23 de diciembre, aunque esa fecha, en verdad, no da un poco igual, entre comillas, ya que el pabellón se cierra para las vacaciones de Navidad, por lo que hasta después del Día de Reyes no ocurriría nada. Esperamos que todo vaya en plazo porque a la empresa no le interesa tampoco tener que pasar las Navidades aquí trabajando con gente de fuera de la isla».

Una remodelación integral

El suministro del equipamiento deportivo y las actuaciones de mejora en el Poliesportiu Insular de sa Blanca Dona fueron adjudicados a Mondo Ibérica S.A.U. por un valor de 314.179,9 euros.

La intervención contempla la renovación de la pista sintética existente, la sustitución de las butacas de las gradas y la instalación de nuevas canastas. Asimismo, entre las mejoras a la instalación deportiva también se incluyen el suministro e instalación de un gran panel videomarcador, pantallas alrededor de la pista para publicidad y marcadores de posesión de tiempo.

La UD Ibiza-HC Eivissa podría jugar la Copa en Santa Eulària

Según ha podido saber Diario de Ibiza, la UD Ibiza-HC Ibiza podría jugar en Santa Eulària el encuentro de segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que le enfrentará en diciembre a todo un rival de la Liga Asobal.

A día de hoy se están realizando gestiones para poder ultimar esa posibilidad, ya que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha mostrado su predisposición una vez que tenga los horarios del histórico partido copero que jugará el conjunto ibicenco, que todavía sigue pendiente de la celebración del sorteo que realizará la Real Federación Española de Balonmano para establecer los emparejamientos.