Los tiradores ibicencos Antonio Marí ‘Mayans’ y Carlos Costa se alzaron este pasado fin de semana con varios títulos de campeón y subcampeón nacional en el Campeonato de España de Bench Rest en la modalidad de Varmints, celebrado en la instalaciones de tiro de Naquera (Valencia).

Los dos tiradores de precisión de Ibiza, que acudieron a competir al evento nacional a pesar de haber estado dos años sin participar y sin poder entrenar al final, terminaron al final obteniendo unos resultados bastante aceptables.

«Poder participar, fue un parto difícil, como vulgarmente se dice, ya que al cabo de unos días de haber enviado nuestras inscripciones se nos denegaron por no haber participado anteriormente en los campeonatos Copa Federación o haber participado en algún Provincial», detalló a Diario de Ibiza el veterano Carlos Costa, que también apuntó: «Hicimos un escrito alegando que debido a la pandemia y a mi edad no me encontraba en condiciones de viajar a la península y que en Balears no se hacen ni Provinciales ni Territoriales por falta de campos de tiro, lo que me obligaba a pasar varias horas de barco además de dos o tres noches de hotel con sus correspondientes gastos y comidas. Ante esa argumentación, al final, se tuvo en cuenta dicho escrito y se nos permitió participar».

La Federación, para evitar que los tiradores tuviesen que hacer largos desplazamientos, ya había organizado estas tiradas simultáneas en tres sedes diferentes: Asturias, Cataluña y Valencia. «Pero, claro, estábamos los de las islas», declara Costa.

Pese a las reticencias iniciales de la organización y al largo tiempo sin competir, los dos ibicencos demostraron una vez su altísimo nivel, consiguiendo dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce, además de diploma a la mejor tirada (en este caso mejor agrupación).

Antonio Marí ‘Mayans’ fue oro en 200 metros Varmint Pesado (VP) y bronce en VP a 100 metros.

Por su parte, Carlos Costa, logró un oro como vencedor absoluto, una plata en VP a 200 metros, un bronce en Varmint Ligero a 100 metros y diploma a la mejor tirada en VL a 200 metros.