José Ramírez: «El objetivo es competir y disfrutar de esta experiencia europea»

La Copa de Europa (ETTU) es el segundo torneo continental más importante para los clubes en el tenis de mesa europeo, después de la Liga de Campeones de Europa.

Al Covicsa-Santa Eulària le ha tocado jugar enmarcado en el Grupo-B de la competición, junto a los equipos del ASD Quattro Mori Cagliari (Italia); el LZ Linz Froschberg (Austria), anfitrión del torneo; el Vidrio Service Priego TM (España) y el TT Malonne (Bélgica).

La participación en esta Copa de Europa (ETTU) se trata de un hito histórico para el club santaeulaliense, ya que es la primera vez que el conjunto de la Villa del Río consigue clasificarse.

El Covicsa-Santa Eulària se ha desplazado a Linz con tan solo tres de sus jugadoras: las isleñas Natalia Miramontes y Jessica Muñoz, y la rusa Anna Riazanova.

José Ramírez, director técnico del Covicsa-Santa Eulària, indicó en la previa de la jornada de este jueves: «Para el equipo el hecho de haber llegado hasta aquí, ya es motivo de alegría. Y ahora toca luchar para seguir sumando triunfos».

Nervios ante el estreno europeo

Asimismo, el entrenador del primer equipo santaeulaliense explicó a Diario de Ibiza que las instalaciones en Linz donde se van a celebrar los partidos son «espectaculares» y que las chicas del conjunto isleño están «muy motivadas», aunque «algo nerviosas por su debut europeo».

«Todos los rivales que tenemos en nuestro grupo son mejores que nosotros porque cuentan con jugadoras que están en los primeros puestos del ‘ranking’ mundial, pero venimos con motivación y con mucha ilusión», manifestó José Ramírez, antes de continuar: «En cuanto a presupuesto nosotros contamos con uno de los más bajos de los doce equipos del la Superdivisión española. Para nosotros estar aquí es un premio porque llevamos siete años en la categoría y hasta hace muy poco jugábamos para no descender. Nuestra mayor victoria es haber quedado quintos el año pasado y habernos clasificado para jugar esta competición europea».

En lo que respecta al desarrollo de la competición, en la que deberán jugar dos partidos hoy jueves frente al LZ Linz Froschberg (14 horas) y ante el ASD Quattro Mori Cagliari (21 horas), así como otros dos mañana viernes contra el Vidrio Service Priego TM (14 horas) y frente al TT Malonne (21 horas), José Ramírez adelantó que espera una serie de encuentros a cada cual más complicado y difícil.

«El LZ Linz es el anfitrión y es, en teoría, el mejor o el segundo mejor equipo de nuestro grupo. Nuestro objetivo es disfrutar de esta experiencia e intentar quedar lo mejor posible, evidentemente, pero siempre hemos jugado para luchar», subrayó el técnico del Covicsa-Santa Eulària, antes de aseverar: «No descartamos nada en esta competición. Hay que jugarla y ver cómo se van desarrollando los partidos, pero nosotros estamos contentos y venimos aquí dispuestos a competir al cien por cien».

Jessica Muñoz es duda «por molestias en un hombro»

José Ramírez, técnico del Covicsa-Santa Eulària, aun no sabe con absoluta certeza si podrá contar este jueves en el debut europeo del equipo con la participación de Jessica Muñoz, que llega a la cita en Linz «con molestias en un hombro».

«Al ser una competición que se disputa entre semana me ha resultado complicado encontrar jugadoras que pudieran venir a competir a Austria. Me he traído a tres jugadoras, dos de ellas de la casa, pero tengo a Jessica Muñoz que no sé si podrá jugar o no porque tiene problemas físicos en un hombro», informó José Ramírez, que también detalló: «Sabemos que en este torneo partimos como la Cenicienta del Grupo-B, pero si me dices hace dos años que íbamos a estar aquí en una competición europea me habría muerto de partirme de la risa».