Manolo González: «Dejamos el partido sin matar, abierto, y eso te condiciona»

«Estoy contento con la victoria porque sabíamos que era un partido complicado. Pero, otra vez, volvimos a lo mismo de estas semanas atrás, a lo del día del Brea o del Ejea, porque dejamos los partidos abiertos, sin matar, y eso al final te condiciona», indicó el técnico del equipo santaeulaliense, antes de apuntar: «Hemos tenido la de Mikel, que ha sido clarísima, para meter el 2-0. Y ahí el partido ya se habría acabado porque habríamos jugado con una tranquilidad mucho más grande, aunque sufrir, lo que es sufrir, creo que no lo hemos hecho en exceso. Ocasiones claras de ellos no recuerdo ninguna quitando la última en el final del descuento, pero sí que es verdad que volvemos a no matar el partido y eso condiciona todo lo que pasa después».

No obstante, el preparador de la Peña Deportiva afirmó que el triunfo ante el AE Prat creía que lo habían «merecido» y que la victoria había sido «lo más justo».

Asimismo, Manolo González alentó a sus futbolistas de ataque a tratar de tener más aportación en la faceta realizadora, ya que a su entender el equipo «los necesita».

«Torras sabemos que es un mediocentro con mucha llegada y que tiene gol, como ha demostrado. Y con esa idea se le fichó, pero necesitamos también que los delanteros empiecen también a meter goles. Necesitamos eso porque, al final, las áreas mandan. Eso es así. Por mucho que tú juegues bien y que tengas el control del partido, las áreas mandan. Y cuando tú ahí no eres bueno puedes acabar perdiendo. Y esto tenemos que corregirlo de forma urgente», concluyó Manolo González.

Torras, titularidad con gol

Albert Torras, uno de los grandes protagonistas en el encuentro contra el AE Prat por estrenar titularidad en la Peña Deportiva y hacerlo además dándole a su equipo la victoria y estrenándose como goleador, señaló al respecto: «He visto que Max estaba abierto en la banda y le he gritado para que me viera entrando en el área. Me he anticipado al central, he rematado y he visto que iba al palo, pero no he visto entrar el balón. Ha sido un buen partido y estoy muy contento».