Mati Bogusz: «Somos un muy buen equipo, ganaremos partidos»

Mateusz Bogusz ha demostrado en sus primeros partidos oficiales con la UD Ibiza «la proyección y la madurez» de este mediapunta internacional sub21 con Polonia, tal y como le definió ayer Amadeo Salvo durante su presentación con la elástica celeste. Un futbolista «muy cotizado» que llega a préstamo del Leeds United y que ya ha anotado dos goles en cuatro partidos con los ibicencos, erigiéndose en uno de los nuevos ídolos de la afición.

Algo cohibido por tener que desenvolverse en inglés ante los medios, Mati Bogusz reconoció que la plantilla «tiene mucha calidad» y que se siente «muy feliz» en un club «profesional» como la UD Ibiza, que le da la «oportunidad de mostrarse» para, «trabajando duro», conseguir debutar pronto con la selección absoluta de su país. «Creo que somos un muy buen equipo así que espero que juguemos un buen fútbol y que podamos ir ganando partidos», indicó el mediapunta de 20 años, que antepone el «buen fútbol» y las «victorias» del equipo a su actuación individual.

«Yo quiero jugar bien. Los goles y las asistencias llegarán pero lo más importante para mí es ganar partidos, tener un equipo compacto y jugar bien», reiteró Bogusz, quien reconoció que su posición «natural» sobre el campo es la de «’10’» si bien admitió que para él supone una «buena oportunidad» jugar por el perfil zurdo a pierna cambiada.

Por último, se mostró orgulloso de poder entrenar a las órdenes de técnicos como Juan Carlos Carcedo o Marcelo Bielsa, con el que coincidió en el Leeds, y dijo desconocer su futuro: «No sé dónde jugaré la próxima temporada, me centro en lo que pasa ahora. Me gustaría hacer aquí una buena temporada porque eso me daría más oportunidades y veremos dónde juego el próximo año».