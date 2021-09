Amadeo Salvo cifra el presupuesto de la UD Ibiza en 9,5 millones de euros

Amadeo Salvo dio ayer a conocer el presupuesto de la UD Ibiza para su primera temporada en Segunda División, de «aproximadamente 9,5 millones de euros», tras la presentación de una de las estrellas del equipo celeste, el mediapunta polaco Mateusz Bogusz.

El presidente del club ibicenco aseguró que «pelean con presupuestos muchísimo más grandes» que el de la UD Ibiza, entre otras razones por tratarse de un debutante en la categoría. Y es que clubes que han militado recientemente en LaLiga Santander como Real Valladolid, Almería, Huesca, Eibar o Leganés, entre otros, cuentan con presupuestos por encima de los 20 millones de euros y se han visto reforzados por el dinero proveniente del fondo de compensación de LaLiga y los derechos televisivos.

«Eso también es un hándicap, en teoría, pero en la realidad no se sabe. Estoy muy contento con los cinco partidos que hemos hecho, en los que para nada parecemos un recién ascendido», indicó Amadeo Salvo en referencia a las aspiraciones del conjunto ibicenco como debutante en LaLiga SmartBank pero espoleado tras su notable inicio de temporada, en el que se mantiene invicto y en la parte alta de la clasificación.

El mandatario valenciano no se mojó acerca de los objetivos a final de temporada, aunque reconoció que han conformado un grupo «bastante polivalente, muy homogéneo y competitivo» y que «confía mucho» en esta plantilla. «Cuando uno inicia una competición nueva no tiene expectativas claras porque lo desconozco. En Segunda B sí sabía que estaríamos arriba porque teníamos de lo mejorcito de la categoría y un buen cuerpo técnico. Ahora es la primera vez para 8 o 9 futbolistas esta categoría. Hemos iniciado bien pero estamos a dos o tres puntos de la zona de descenso. Al final en el fútbol lo que importa es competir bien y ganar. La Segunda División es muy dura y entre las posiciones de riesgo y play-off hay muy pocos puntos. El Ibiza no sé dónde estará», reflexionó Salvo después de admitir que su equipo podría «llevar más puntos». «Pero depende del prisma como lo mires –matizó. Nosotros diremos que merecimos ganar al Amorebieta y al Málaga, y en Leganés y Las Palmas dirán que nos pudieron ganar. Al final unas cosas se compensan con las otras. Trabajamos en objetivos muy cortos», agregó.

«Dos campos se quedan cortos»

En su repaso sobre la actualidad celeste a preguntas de los periodistas, el empresario valenciano también se refirió a la carencia de instalaciones ahora que los dos campos de fútbol natural en los que juega y entrena la UD Ibiza necesitan someterse a resiembras de cara a la temporada invernal, algo común en ciudades con clima mediterráneo. Salvo reconoció que están trabajando en «buscar una tercera alternativa» porque disponer solo de un campo de entrenamiento «es un problema» para un equipo del fútbol profesional sujeto a las condiciones de humedad y clima de la isla. «Es necesario, tendremos que buscarlo pero no es un problema sencillo, por nosotros ya lo tendríamos y trabajamos en ello. Dos campos se nos quedan cortos», añadió al respecto.