Salvo: «Reubicar a la gente es un desastre y provoca el descontrol»

El presidente de la UD Ibiza se mostró muy crítico con las condiciones impuestas para albergar público en los estadios, respetando el metro y medio de separación entre los asistentes, y aseguró que el club ha recibido una resolución del Govern balear que limita el aforo al 50% en el estadio de Can Misses para el encuentro de este domingo frente al Amorebieta, «con un asiento de separación entre aficionados».

«Esto es un rompecabezas que es muy difícil de encajar. Parece que el que lo hace no piensa o cree que esto es un cine o un establecimiento de ropa. Se aprobó un 60% de aforo en los estadios pero luego existen incongruencias como garantizar un metro y medio de separación. No tiene sentido», afeó el mandatario valenciano, quien manifestó su desacuerdo frente a la obligación de «reubicar» a los abonados celestes por el «descontrol» que podría generar un eventual brote de covid. «Esto acarrea un problema logístico de reubicar a la gente donde haya asiento libre y no en su ubicación. Esto se hace para garantizar la distancia, pero realmente es para perder el control en caso de un brote de covid porque nadie sabe dónde están sentados ni se pueden aislar a las personas a su alrededor. Parece que lo ha hecho alguien que ha llegado nuevo al tema de la pandemia porque no tiene sentido», ahondó Salvo durante su comparecencia en la sala de prensa del estadio, que este domingo podrá albergar a unos 3.200 aficionados para la visita del conjunto vasco.

El presidente de la UD Ibiza considera que si cada abonado mantuviera su asiento «en caso de brote se podrían identificar a todas las personas que están a su alrededor» y se «aportarían todos los datos necesarios a las autoridades». Sin embargo, reubicar a los espectadores «es un desastre y genera el descontrol». «Estoy de acuerdo en que limiten la capacidad, pero que controlen la capacidad. Parece que se hacen las cosas sin conocer cómo se organiza un evento y cuáles son las normas de seguridad y de responsabilidad civil y penal. No tienen ningún sentido en absoluto», reiteró Salvo, antes de garantizar que el club cumplirá con la normativa «porque lo impone la administración».

«Yo entiendo el enfado de los aficionados que han pagado una localidad y que se están ubicando en otra sin ningún fundamento técnico ni sanitario que lo justifique», esgrimió Salvo, quien puntualizó que se trata de «un problema de gestión, incluso de pérdida de control». «Lo lógico sería saber dónde se ubican, sería lo más correcto; ni en los aviones permiten que te cambies de asiento para tenerte identificado, imagínate en un estadio con 3.000 o 20.000 personas», concluyó.

Publicidad. El club no anunciará cerveza con alcohol

Amadeo Salvo también se refirió al requerimiento realizado por el Ayuntamiento de Eivissa para que el club retire la publicidad de una conocida marca de cerveza del estadio de Can Misses. «Haremos lo que nos permite la normativa municipal, como Estrella Damm tiene una bebida 0,0 y se venderá en las barras, vamos a publicitar esta, que sí está contemplada y regulada», explicó el valenciano.