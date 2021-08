Aznárez y Sevillano estrenan el palmarés del canal de ses Figueretes

Aznárez, de 14 años, y Sevillano, de 36, la gran dominadora de la disciplina en la isla, lograron la victoria en sus respectivas categorías tras un apretado final en la orilla de la playa ibicenca, donde multitud de visitantes disfrutaron de la competición popular en aguas abiertas.

El joven nadador del CN Ibiza cruzó primero la línea de meta con un tiempo de 21 minutos y 1 segundo, seguido de Doroteo Sesmero y Javier Cardona. El vencedor confesó que en el ecuador de la prueba se «agobió» y se «frenó» ante la presencia de un banco de medusas, pero la decisión de abrirse a su derecha en la recta de meta le permitió afrontar en solitario el esprint. «Les he apretado y me ha salido bien la jugada. En la última carrera quedé segundo y ya estaba muy contento; ahora con la victoria estoy súper orgulloso», añadió tras tomar aire sobre la arena de ses Figueretes.

Séptima de la general y primera en la clasificación femenina fue Susana Sevillano, con un registro de 22:32, superando en medio minuto a Adriana Esteban y Teresa Hernández. En esta prueba tomaron parte 90 nadadores.

La deportista y fisioterapeuta catalana afincada en Ibiza volvió a codearse con los mejores, demostrando que está en plena forma. «Esta semana he nadado poquito y venía un poco a la aventura. Sabía que estaban todas las niñas de natación y yo he intentado aguantar el ritmo de los chicos. No ha estado mal», reconoció en línea de meta.

Sevillano ha dejado atrás las lesiones provocadas por accidentes y caídas, como la sufrida hace dos meses en el Balear de Triatlón Sprint. «Nada que me impidiera seguir entrenando y compitiendo», admitió la ganadora femenina, que quiere aprovechar «la chispilla» que le dan sus triunfos en la isla para «intentar traer el título balear» de acuatlón. En septiembre, además, tomará parte en el Campeonato de España de triatlón de media distancia.

Prueba corta para todos

Además de los nadadores federados y los triatletas también pudieron participar populares y no federados, así como categorías menores, sobre una distancia de 500 metros. Esta carrera contó con 52 participantes, entre quienes destacaron Pablo Torres (CN Ibiza), vencedor con un tiempo de 6:49, y Mar Tur (CN Santa Eulària), primera fémina y sexta de la general con 7:51.