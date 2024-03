Escriure les lletres, gravar-les amb música i enregistrar un videoclip, implicant la resta de companys de l’escola, per denunciar la desigualtat entre homes i dones. Aquesta ha estat la feina que alumnes de Can Coix i Can Guerxo han fet aquestes setmanes de la mà de Nexes Arteduca. Els resultats ja es poden veure a les xarxes de tots dos centres.

«Des de Can Coix fem un crit al món / volem lluitar pels drets de tothom / es nuestro mensaje para la sociedad / unamos nuestras voces por la igualdad». És la tonada del rap ‘Un crit al món!’ que els alumnes de sisè de Primària de Can Coix, a Sant Antoni, van composar, enregistrar i convertir en un videoclip pel 8M, Dia Internacional de la Dona.

«El punt de partida d’aquest projecte és treballar la cultura hip-hop amb perspectiva de gènere, i en especial el gènere musical del rap com a una eina de comunicació per reivindicar valors claus per a la convivència, com ara l’equitat, la igualtat, la diversitat, la tolerància i el respecte. A més a més, el projecte pretén contribuir al desenvolupament de la mirada crítica al voltant dels estereotips i els rols de gènere presents en la societat», explica Inés Clapés, una de les quatre integrants de Nexes Arteduca, projecte destinat a promoure propostes artístiques educatives i d’acció social.

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

Han estat una mica enfeinats les darreres setmanes i és que els alumnes de sisè de Primària de Can Coix no han set els únics que guiats per Inés, Pablo Mastrobuono, Hamid Nureddin i Toni Plazuelos. Al col·legi Can Guerxo, a Sant Jordi, els escolars de cinquè i sisè també varen enregistrar un altre tema per conscienciar sobre la igualtat entre homes i dones. En tots dos casos, això sí, explica Inés, al final ha acabat implicat tot el centre.

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

A Can Coix, tot i que els promotors varen ser els més grans, els de cinquè varen participar en les veus de la tornada i «tota l’escola», fins i tot els més petits d’Infantil, varen col·laborar en el videoclip, que ja es pot veure al perfil d’Instagram del centre. A Can Guerxo, els escolars dels dos darrers cursos eren el «motor» del projecte, però els de tercer i quart no només varen col·laborar en la gravació del videoclip sinó que, a més, varen participar en la creació de les paraules dels mots encreuats gegants quees veuen a l’audiovisual, que també està penjat ja a les seues xarxes, explica la dinamitzadora de Nexes Arteduca.

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

Lletra, música i videoclip

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

«Necessitam manifestar per la nostra igualtat / que la dona també és part d’aquesta societat / la injustícia de vegades va a tanta velocitat / que necessitem, ja!, un canvi de mentalitat», clamen els alumnes de Sant Jordi que, igual que els seus companys, han combinat a la seua composició ‘Rimes per la igualtat’ el castellà i el català.

Els alumnes i els lletrers que varen fer per al programa ‘Rimes per la igualtat’ a l’escola Can Guerxo. / Nexes Arteduca

«En aquest projecte treballam amb metodologies artístiques participatives al voltant del rap. Per tant, l’alumnat te un rol actiu al llarg de la proposta. De forma conjunta, l’alumnat dissenya la lletra de la cançó de rap, amb els missatges que volen compartir al món», destaca Inés. Aquesta, juntament amb la gravació del tema portant al centre un estudi de gravació i rodar el videoclip, ha estat la part que comparteixen els dos projectes dels dos centres educatius.

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

En el cas de Can Coix, enguany, «el videoclip gira al voltant de la creació d’uns cartells que pengen els i les alumnes de sisè per tota l’escola, per tal de convidar a la resta de grups al concert de rap amb perspectiva de gènere que han prepart «continua la dinamitzadora de la iniciativa, que destaca: « Va ser molt divertit difondre tants cartells per tota l’escola». Un concert, reflectit al videoclip, en el que canten, precisament, la cançó que ells mateixos han composat dins el projecte. «Ajuntem forces i lluitem pels drets / en aquest rap t’ho demostram amb fets / a Can Coix no ens quedam quiets / per la igualtat muntam un concert», clamen els estudiants, convertits en estrelles de la música.

Cridar i rimar per la igualtat / Marta Torres MolinaFotos de Nexes Arteduca

La dinàmica ha estat una mica diferent a Can Guerxo, detalla: «ens hem endinsat en la creació de 63 lletres, una lletra per cada llenç, per tal de formar paraules per la igualtat. Aquestes paraules apareixen en el vídeo resum per presentar cada equip que participa en el show per la igualtat. Finalment, aquestes paraules s’han quedat a l’escola formant mots encreuats de grans dimensions, per tal que l’alumnat de l’escola pugui recordar aquests missatges tan valuosos al voltant de la justícia, la llibertat, la igualtat, la equitat... sense oblidar que està en nosaltres prendre acció en aquest procés, ja que tenim la capacitat d’imaginar un món més just».

«Les persones hem de reaccionar / per així la violència poder frenar / en aquest vers us convidam a rimar / per la discriminació poder solucionar».

Suscríbete para seguir leyendo