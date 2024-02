Jane Butzner Jacobs, humanitzar les ciutats

Caminar. Patejar les ciutats. Aquest és el llegat de Jane Butzner Jacobs, la principal protagonista del mes de febrer (dedicat a l’urbanisme) del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES).

Nascuda als Estats Units l’any 1916, aquesta teòrica de l’urbanisme i activista politicosocial defensava la diversitat a les ciutats, els usos mixtes, l’espai públic. Unes idees que contrastaven amb el modernisme i la racionalitat de l’urbanismes de l’època: ciutats formades per polígons de vivenda connectats amb la resta de zones per vies de comunicació amb automòbil.

JANE BUTZNER JACOBS Época: 1916-2006 País: Estats Units Després de la seua mort, l’any 2007, va néixer l’associació Jane’s Walk, que promou passejades per barris de ciutats de tot el món per mantenir el seu llegat.

Autora de diversos articles sobre el funcionament de les ciutats, les empreses i les desigualtats de les dones, el seu nom es va anar fent conegut, escrivint articles cada cop amb més repercusió i que, a més, fonyaven molts calls. I molt importants. Articles crítics amb algunes de les actuacions de l’època que, per altres bandes, només rebien afalacs. Així, l’any 1961 va publicar ‘Mort i vida de les grans ciutats americanes’, un estudi crític sobre urbanisme i vida urbana a les ciutats dels Estats Units. Un llibre que encara avui segueix sent un referent, un dels llibres més influients en la història de la planificació urbanística dels Estats Units.

Arrestada l’any 1968 durant una protesta i amb por pel possible reclutament dels seus fills per la guerra del Vietnam, es va mudar a Canadà, on va restar fins a la seua mort l’any 2006.