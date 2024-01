Ana Sanz Llorens, arquitecta d’exteriors

«Hi ha una dita que diu: si vols ser feliç un dia, emborratxa’t; si vols ser feliç un any, enamora’t, si vols ser feliç tota la vida, fes-te jardiner’», afirma Ana Sanz Llorens, una de les protagonistes del mes de gener del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que està dedicat a les professionals del paisatgisme.

«Doncs això vaig fer, em vaig començar a especialitzar en paisatgisme o, com també m’agrada anomenar-ho, arquitectura d’exteriors», continua Sanz Llorens, que assegura que aquesta feina reuneix dos de les seues passions: «l’arquitectura i la natura».

ANA SANZ LLORENS Época: actualitat País: Espanya Quan va descobrir el paisatgisme, va dedicar-se a completar la seua formació d’arquitectura amb la d’espècies vegetals, plantes i ecosistemes.

Arquitecta de formació, després de «més de vint anys d’experiència» construint projectes, a la crisi de 2008 se li va creuar pel camí el paisatgisme, «una especialitat de l’arquitectura» que li va semblar molt més enriquidora «tant a nivell professional com personal». Segons explica ella mateixa a la presentació de la seua web, li permetia aplicar els seus «coneixements arquitectònics de composició, equilibri i disseny a la natura», així com «dissenyar espais exteriors per al gaudi de la gent».

Així, va completar la seua formació amb coneixements sobre espècies vegetals, climes, ecosistemes... i va començara dissenyar jardins. Una feina que combina amb les reformes de vivendes, explica la paisatgista, que està establerta a la Comunitat Valenciana.