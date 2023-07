Marina Anaya i les seues obres del cor

«Tota la meua feina la faig, no per amor a l’art, sinó per amor a l’amor». Aquesta frase de Gloria Fuertes presideix la pàgina web de Marina anaya, artista multidisciplinar i una de les protagonistes del mes de juliol, dedicat al gravat, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES). Palentina, ja de ben petita gaudia amb les manualitats. Animada pels seus pares a seguir la seua passió, va estudiar Belles Arts a Cuenca i el mateix any que es va llicenciar va aconseguir una beca per investigar i donar classes a Florianópolis (Brasil) i d’allà va passar a l’Havana (Cuba), on va fer el doctorat al temps que començava a preparar la seua residència a Madrid. El calor i el color del Carib encara s’aprecien a les seues obres.

MARINA ANAYA Época: 1972 País: Espanya (Palència) Marina afirma que la seua feina s’entèn més amb el cor que amb el cap i defensa els procesos manuals, amb què tant gaudia de petita. En aquests moments té el taller al barri de Malasaña, Madrid, on treballa en les creacions que després mostra a exposicions arreu del món. Bona part dela seua obra és de gravat calcogràfic. És com va començar i una disciplina que combina amb altres, com la pintura, l’escultura, la joieria i la ceràmica. Aquesta capacitat per treballar de formes tan diferents considera que li dona «llibertat» per expressar-se i la possibilitat de seguir aprenent cada cop que comença a treballar amb una disciplina. «He anat aprenent una mica d’un munt de tècniques: soldar, modelar el fang, motllos, porcelana, gravats...», explica ella mateixa a la seua web, on detalla que li agrada «acompanyar» les seues peces en tot el procès. Des de la concepció fins l’acabat final.