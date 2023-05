Isabel Bas Amat, il·lustradora i esportista

Nascuda a Barcelona l’any 31, Isabel Bas Amat és una de les precursores del món del còmic a Espanya. Per això és una de les protagonistes del mes de maig del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat a aquesta disciplina.

Va començar la seua carrera quan tenia només 17 anys, moment en què ja treballava per a editorials com Bruguera o Toray. De fet, la seua feina la va desenvolupar principalment a la revista TBO, on també van publicar altres dones, entre les que es troben Teresa Maria Pons, María Urda, Rosa Segura o María Ángeles Sabatés. Isabel Bas Amat era una dona de caràcter i amb uns principis que defensava fins a les darreres conseqüències. Un cop es va negar a dibuixar una escopeta a la secció de passatemps, com li havia encarregat la direcció, perquè es considerava pacifista. Per al TBO, on s’encarregava de diverses seccions, va crear la sèrie ‘Ana-Emilia y su familia’, on es va veure la protagonista practicant els esports que li agradaven a ella. I és que no només se li donava bé dibuixar. Era una esportista d’elit, campiona d’Espanya de tennis de taula per equips i subcampiona individual. A més de lafeina per altres, Bas, que de primeres dibuixava contes de fades, va il·lustrar les seues pròpies històries. Ella és l’autora de les il·lustracions de ‘Matildita, el terror del barrio’, una de les primeres boixes entremaliades del còmic espanyol. Va treballar per al TBO fins el 83 i després va seguir treballant com a il·lustradora.