María José Cárceles, passió per la imatge

En realitat, segons ha explicat ella mateixa a algunes entrevistes, la imatge li agrada des de petita, una passió que va descobrir primer amb una càmera de fotos que li va regalar el seu pare i més tard amb una vídeo, obsequi del seu tio.

MARÍA JOSÉ CÁRCELES

Época: actualitat

País: Espanya

A més: Apassionada per la imatge, ha participat com a fotògrafa en nombroses exposicions i projectes. i ha rebut premis per les seues fotografies.