Un mite de la narrativa asturiana

Enriqueta González Rubín és fins avui la més il·lustre veïna nascuda a Santianes del Agua, una petita localitat de Ribadesella, a Astúries, el 17 d’abril de 1832.

Va néixer en el si d’una bona família i va tenir un fill de soltera que va morir als tres mesos. Posteriorment, es va casar amb Juan Echevarría Barrena, amb el qual va tenir vuit fills.

Enriqueta mor l’any 1877 als 45 anys d’edat, malalta de càncer. Durant la seua vida, aquest mite de la narrativa asturiana, va treballar com a escriptora i periodista i va regentar una escola a dins de casa seua que sempre va estar dirigida als fills de les famílies més acomodades. La major part dels seus articles, poemes i narracions es van publicar en el diari El Faro Asturiano, d’Oviedo, on fins i tot va arribar a publicar una novel·la per fascicles.

González Rubín signava les seues obres amb diferents pseudònims com ara La gallina Vieja, La Cantora del Sella i Una Aldeana del Sella, entre d’altres, i va arribar a adquirir una certa popularitat tot i que, amb el pas del temps, es va anar perdent tot el rastre de l’autora ja que les seues obres no es van reeditar i, per tant, a poc a poc, van anar caient en l’oblit.

ENRIQUETA GONZÁLEZ RUBÍN Época: 1832-1877 País: Espanya Asturiana de naixement, Enriqueta González va ser una pionera de la narrativa del Principat i una gran defensora de les dones.

Enriqueta González Rubín escrivia tant en castellà com en asturià, utilitzant la variant oriental i la ‘h’ aspirada, però si per alguna cosa és important aquesta escriptora és per haver estat la primera dona que va escriure en llengua asturiana. Aquesta afirmació es ratifica ara més que mai gràcies al fet d’haver-se trobat a la localitat de Llanes, també a Astúries, un exemplar d’uns dels llibres escrits per Enriqueta i editat a Oviedo l’any 1875 amb el títol de ‘Viaxe del tíu Pacho el Sord a Uvieu’.

La figura de l’escriptora havia passat inadvertida fins que l’any 2003 la conselleria de Cultura del Principat, va instaurar el premi de periodisme que porta el seu nom. Des d’aleshores, l’Ajunntament de Ribadesella dedica diversos dies de l’any a recordar la vida i obra de la que consideren una de les seues filles il·lustres i treballen per aconseguir que, a poc a poc la societat espanyola conegui i recordi la que va ser una escriptora pionera de l’estat.

L’any 1874 Enriqueta va abandonar Ribadesella amb els seus fills per traslladar-se a Infiesto, on va morir víctima d’un càncer. L’any 2009 el Principat d’Astúries va decidir dedicar la 30 edició de la Setmana de les Lletres Asturianes a González Rubín en una mostra més de la voluntat per recuperar la seua memòria.