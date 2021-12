Ibiza, capital de la robòtica

Entre el 18 i el 21 de novembre diversos equips del Club de Robòtica Educativa d’Eivissa van representar, una vegada més, a l’estat espanyol a la World Robot Olympiad, un mundial al que només poden accedir els equips que, prèviament, hagin quedat campions dels seus respectius països. Enguany un dels equips de Vila ha quedat, per primer cop, entre els 10 primers classificats.

Falten pocs minuts per les sis de la tarda i David Solà, entrenador i fundador del Club de Robòtica Educativa d’Ibiza ha quedat al C19 amb diversos dels alumnes que, entre el 18 i el 19 de novembre, van representar a Espanya a la World Robot Olympiad, un mundial de robòtica educativa que se celebra any rere any en diferents punts del món.

«Hem estat als mundials d’Índia, Costa Rica, Tailàndia, Hungria i al d’enguany, que per mor de la pandèmia s’ha hagut de celebrar per streaming, de forma consecutiva», explica Solà. Ho diu com si fos normal haver representat a tot un país com Espanya cinc vegades seguides en un mundial de robòtica educativa al que només poden accedir els equips que, prèviament, hagin guanyat els campionats dels seus respectius països. «En David és un geni, però sobretot és humil, mai t’explicarà tota la feina que ha fet perquè naltros pugam arribar on hem arribat. Ell sempre diu que el mèrit és nostre, però tot és gràcies a ell», exclama Marc Serra, integrant de l’equip que ha aconseguit la meritòria vuitena plaça a la World Robot Olympic. L’equip de Serra es diu ACME i també el composen Marc Costa y Álvaro Hernández. Per als dos primers aquest mundial ha estat una experiència nova, però Álvaro Hernández ja havia participat al mundial de Tailàndia, l’any 2018, i assegura que «no té res a veure un mundial presencial on pots veure i tocar els robots de la resta d’equips i parlar amb els seus creadors per aprendre amb un mundial com el d’enguany, al que hem participat per streaming des del C19».

Tot i així, tots tres valoren molt el fet d’haver arribat a una cita com aquesta. Saben que no tothom ho aconsegueix i són conscients que quedar entre els 10 primers classificats és un èxit sense precedents. «Al darrere hi ha moltes hores de feina, de concentració, de programació i, sobretot, de frustació, molta frustració. La robòtica és una extraescolar diferent a les que estam acostumats i on gairebé sempre competeixes contra tu mateix. Hi ha molt assaig i error i, sovint, una mica de crispació quan les coses no surten com havies pensat, però quan surten bé l’alegria és indescriptible», assegura l’entrenador.

Els tres integrants de l’equip ACME tenen entre 16 i 17 anys i formen part del Club de Robòtica d’Ibiza des de fa gairebé una dècada. «Record que un dia, a l’escola, vaig veure en un paper que existia aquesta extraescolar i vaig demanar als meus pares que m’hi apuntassin i des de llavors que estic aquí programant robots de tota mena», comenta Marc Costa.

Ara tots tres estan a punt d’acabar els seus estudis a Ibiza i tenen clar que es volen dedicar a l’enginyeria, però la preparació per a la Selectivitat els hi impedeix invertir el temps que els agradaria al Club de Robòtica. «Ara haurien de venir tres cops a la setmana, però si venen un, ja estic content», comenta Solà entre rialles. Els que tenen hores per invertir al club són Alba Pizarro i Gian Singh, de 12 anys i campions d’Espanya en la categoria Elementary de robòtica educativa. La victòria a la competició estatal també els va donar l’accés al campionat del món, on van acabar ocupant la plaça 26 de la classificació. «Ha estat una passada, ens ho hem passat molt bé», exclama Singh», mentre ajuda Alba a col·locar el seu prototip, fet amb peces de Lego, a l’inici del recorregut que ha de fer.

« Al darrere d’aquests èxits hi ha moltes hores de programació, de feina i, sobretot, de molta frustració»

«L’hem programat perquè agafi amb les seues pinces aquestes peces que tenen forma de bombeta i les porti fins aquesta zona, on les hauria de deixar», explica Alba.

A la categoria on participen aquest dos jóvens, tots els robots s’han de construir des de zero amb peces de Lego i han d’aconseguir programar el prototip per a tota una sèrie de moviments sense ajuda de ningú. «A vegades costa molt aconseguir el que volem, però si una cosa tenim clara Alba i jo és que la paraula rendir-se està prohibida, no param fins que ho aconseguim», explica Singh.

Per guanyar el campionat d’Espanya, que es va celebrar a Girona el passat mes de setembre, tant Alba com Gian van canviar les platges d’Ibiza per les sales polivalents del C19 durant tot l’estiu. Tenien clar que podien guanyar i l’objectiu d’arribar al mundial els motivava més que els blaus de les aigües pitiüses. «Gian i Alba són el clar exemple de la passió que genera treballar en el món de la robòtica», comenta Solà, que ja es prepara per programar els seus alumnes per arribar a la següent World Robot Olympiad.